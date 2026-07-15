Profepa clausuran dos predios en Sonora por extracción ilegal de oro

Profepa Sonora Ambos casos fueron atendidos a partir de denuncias ciudadanas.

Dos predios en el estado de Sonora donde se realizaban actividades de extracción de oro fueron clausurados de manera temporal por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de detectar que los responsables operaban sin la autorización en materia de impacto ambiental exigida por la legislación ambiental.

Las acciones derivaron de denuncias ciudadanas que llevaron a inspectores de la dependencia a realizar visitas de verificación en ambos sitios. Tras las inspecciones, la autoridad determinó imponer la clausura temporal total de las actividades mientras se resuelve la situación jurídica correspondiente.

El primer operativo se efectuó en las instalaciones de la empresa RM Esperanza de México, donde el personal de la Profepa confirmó que se desarrollaban labores de extracción de oro sin contar con la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La dependencia explicó que este permiso es indispensable para identificar, prevenir y reducir los posibles impactos que un proyecto minero puede ocasionar sobre los ecosistemas, el suelo, el agua y la biodiversidad. Ante esta irregularidad, se ordenó la suspensión total de las actividades como medida preventiva.

La segunda inspección se realizó en el Rancho Las Golondrinas, ubicado en el municipio de Cucurpe, también en Sonora. En este sitio, la Profepa acudió tras recibir un reporte ciudadano por posibles afectaciones al medio ambiente.

Durante la visita, los inspectores detectaron que también se realizaban trabajos de extracción de oro sin que los responsables acreditaran contar con la autorización en materia de impacto ambiental requerida para este tipo de actividades, por lo que igualmente se impuso la clausura temporal total del predio para evitar que continuaran labores que pudieran generar daños al entorno natural.

La Procuraduría informó que dará seguimiento a los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de ambos casos y reiteró que continuará atendiendo denuncias ciudadanas y realizando labores de inspección para vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y proteger los recursos naturales del país.