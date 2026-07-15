Vero Delgadillo lleva al Senado la exigencia de recursos federales para resolver el reto del agua en Guadalajara

La problemática del agua en Guadalajara llegó este miércoles al Senado de la República, donde la Presidenta Municipal, Vero Delgadillo, pidió a legisladores federales respaldar con recursos a la Zona Metropolitana de Guadalajara para enfrentar uno de los mayores desafíos de la ciudad: garantizar agua suficiente, de calidad y con infraestructura que permita su saneamiento.

Durante su participación en la presentación de una iniciativa impulsada por los senadores Clemente Castañeda y Pablo Vázquez, la alcaldesa solicitó que se restituya el Fondo Metropolitano como un mecanismo para financiar proyectos estratégicos, especialmente en materia hídrica.

Delgadillo sostuvo que el problema del agua debe atenderse desde tres frentes: asegurar que el líquido llegue a los hogares, mejorar su calidad y fortalecer el saneamiento para garantizar el abastecimiento de las próximas generaciones.

“Cuando hablamos del reto del agua hablamos de tres agendas. La primera tiene que ver con acceso al agua... La segunda con calidad... La tercera es saneamiento. Esto quiere decir que haya agua para el día de mañana”, expresó.

La Presidenta Municipal recordó que, aunque en los últimos años Jalisco ha incrementado la capacidad de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, ahora el principal desafío es mejorar la calidad del líquido que reciben las familias.

En ese sentido, destacó que el Gobierno de Jalisco ya emprendió una inversión estatal de 5 mil millones de pesos para modernizar la planta potabilizadora de Miravalle, una obra que busca resolver un rezago histórico en infraestructura hidráulica.

No obstante, afirmó que el esfuerzo estatal debe complementarse con recursos federales.

“Esta inversión es crucial para poder atender este reto, pero también necesitamos de la Federación. Necesitamos que le entre. Todas y todos tenemos que entrarle a resolver este reto”, señaló.

Vero Delgadillo pide en el Senado recursos federales para enfrentar el reto del agua en Guadalajara

Pide una distribución más justa de los recursos

Vero Delgadillo aseguró que Guadalajara también ha destinado presupuesto municipal para apoyar a la población mediante programas de acompañamiento, entrega de filtros, pastillas de cloro y tinacos para mejorar la calidad del agua en los hogares.

Sin embargo, cuestionó que ni Guadalajara ni Jalisco hayan recibido recursos provenientes del porcentaje del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) destinado a proyectos de infraestructura hídrica.

Por ello, llamó a los diputados federales a etiquetar recursos para atender esta problemática, ya sea mediante la restitución del Fondo Metropolitano, el Fondo de Capitalidad u otros mecanismos de financiamiento.

Vero Delgadillo pide en el Senado recursos federales para enfrentar el reto del agua en Guadalajara

Buscan recuperar el Fondo Metropolitano

La iniciativa presentada por los senadores de Movimiento Ciudadano propone restablecer el Fondo Metropolitano con nuevas reglas de operación, criterios de transparencia y un presupuesto que permita fortalecer la inversión pública en las 74 zonas metropolitanas del país.

El coordinador de la bancada, Clemente Castañeda, afirmó que las ciudades enfrentan un abandono presupuestal que limita su capacidad para resolver problemas como el abastecimiento y la calidad del agua.

Por su parte, el senador Pablo Vázquez explicó que la propuesta plantea destinar al Fondo Metropolitano un monto equivalente al 1 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que representaría más de 360 mil millones de pesos, con el objetivo de financiar infraestructura estratégica y descentralizar la inversión pública.

Con esta gestión en la Ciudad de México, el Gobierno de Guadalajara reiteró su llamado para que la Federación participe de manera activa en la solución de la crisis hídrica y fortalezca las inversiones necesarias para garantizar un servicio de agua de calidad para la población.