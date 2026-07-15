EU declara al Cártel de Juárez y a Los Viagras como grupos terroristas

El Cártel de Juárez y a Los Viagras fueron incluidos en la lista de organizaciones terroristas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; con esto suman seis cárteles mexicanos en dentro del catálogo Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas.

Con esta clasificación, dichas organizaciones criminales son sujetos a sanciones financieras internacionales y congelamiento de activos, entre otras medidas por actividades relacionadas con el narcotráfico.

En febrero de este año, la Administración de Trump designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como parte de una estrategia para intensificar el combate contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

El Cartel de Juárez, fundado en la década de 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y Los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, fueron incorporados a estas categorías por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado, según informó el Tesoro.