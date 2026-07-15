México y Panamá relanzan cooperación estratégica en comercio y seguridad

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino y la mandataria Claudia Sheinbaum, durante su encuentro en Palacio Nacional (EFE)

Acuerdo bilateral — Unidos con el mismo objetivo de combate al crimen organizado y redoblar estrategias para impulsar sus economías, este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, acordaron relanzar su alianza y cooperación en seguridad y áreas estratégicas como la economía.

La presidenta Claudia Sheiunbaum, como anfitriona, resaltó que “en el ámbito regional reafirmamos la importancia de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como un espacio de diálogo, concertación y cooperación entre nuestros países.

El encuentro que hoy celebramos permitirá profundizar y relanzar nuestra cooperación en áreas estratégicas como el comercio, la inversión, la conectividad, la infraestructura, la seguridad, el combate a la delincuencia”, apuntó.

En el mismo tenor, la Jefa del Ejecutivo Federal subrayó que tras este encuentro, su país apoya el protocolo de neutralidad para el Canal de Panamá, petición que el gobierno panameño ha promovido ante distintos países, al tiempo que destacó la “visión común sobre el papel que debe desempeñar América Latina y el Caribe en el mundo”.

Asimismo, Sheinbaum refirió que “compartimos la convicción de que los grandes desafíos de nuestro tiempo solo pueden enfrentarse mediante la colaboración, el entendimiento y el fortalecimiento de nuestras soberanías y nuestras instituciones”, indicó.

COOPERACIÓN

La mandataria también reconoció la “extraordinaria cooperación” con el Gobierno panameño para erradicar el gusano barrenador del ganado con una nueva biofábrica instalada en Chiapas, cuyo modelo de control biológico “retoma la experiencia de la planta de Pacora en Panamá”.

Por su parte, el presidente panameño consideró que su país y México son “dos naciones puente” y agradeció el respaldo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá.

El Ejecutivo panameño también coincidió con Sheinbaum sobre la necesidad de profundizar la integración regional, a la vez que mostró su deseo de que las empresas mexicanas “incrementen” su presencia en el país centroamericano.

Mulino aseguró que “este encuentro no solo es una reunión bilateral, sino la búsqueda de potenciar la relación entre ambas naciones en beneficio del progreso y la prosperidad de nuestros pueblos”.

El mandatario panameño comunicó que se reunirá con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá y otras con intenciones de establecerse por primera vez en el país. México y Panamá mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de un siglo y comparten vínculos comerciales, turísticos y de cooperación en distintos ámbitos.

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