¡Otra vez el Tren Interoceánico!; descarrilan carros de carga en el mismo sitio del año pasado

Se registra otro descarrilamiento del Tren Interoceánico; el percance ocurrió en el mismo lugar

Seis meses después del descarrilamiento del Tren Interoceánmico, el 28 de diciembre de 2025, lo que dejó 14 muertops y 109 heridos, la historia se repite con otro ferrocarril que jalaba contenedores de carga, sin causar víctimas, pero lo trascendente es que el siniestro se registró en el mismo sitio donde ocurrió el percance el año pasado.

Reportes de las autoridades del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepecrefieren que la noche del 14 de julio se registró otro descarrilamiento del Tren Interoceánico en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

De acuerdo con las autoridades, el siniestro involucró a dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una, en el kilómetro 230+800 de la Línea Z, entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en territorio oaxaqueño.

Los informes refieren que en esta ocasión el tren no llevaba pasajeros por lo que no hubo personas lesionadas ni afectaciones a la población cercana.

Asimismo y tras darse la alerta por esta percance, de forma inmediata se activaron protocolos de seguridad con la participación de de personal especializado que realizó maniobras para retirar las locomotoras y el resto del convoy de las vías.

Cabe recordar que el pasado 28 de diciembre se registró el primer accidente ferroviario del Tren Interoceánico con pasajeros a bordo. Fue un descarrilamiento en la Línea Z, entre Chivela y Nizandá, en Oaxaca, esto dejó un saldo de 14 personas muertas y más de 100 heridos.