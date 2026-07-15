Pide MC comparecencia de Rosario Piedra tras resolución sobre Ayotzinapa; “reprobable”, acusó

Clemente Castañeda El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, durante su participación en la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

Movimiento Ciudadano (MC) en la Comisión Permanente acusó como un retroceso en materia de derechos humanos, la recomendación de la CNDH donde se exonera al Ejército Mexicano de responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por lo cual solicitará la comparecencia de la presidenta de ese organismo, Rosario Piedra Ibarra, para que explique ese documento.

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, sostuvo que el organismo ha abandonado su papel de defensa de las víctimas para favorecer al poder público y ha dejado de ser contrapeso al Estado.

“Lo que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es reprobable, es ridículo, porque se dedica mucho más a solapar los abusos del poder, incluidas las Fuerzas Armadas, en lugar de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas y de sus entornos”, expresó.

Durante una conferencia de prensa, el legislador afirmó que el caso Ayotzinapa refleja “un rotundo fracaso de la autodenominada Cuarta Transformación” en el cumplimiento de sus compromisos en materia de verdad, justicia y derechos humanos.

El legislador criticó el posicionamiento de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa y acusó que ese organismo encabezado por Piedra Ibarra dejó de actuar como un contrapeso del Estado.

Castañeda recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014 y garantizar justicia para las familias de los 43 normalistas desaparecidos, compromiso que no cumplió.

Asimismo, destacó el trabajo realizado por Alejandro Encinas cuando se desempeñó como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al señalar que durante su investigación se documentaron indicios sobre una posible participación de integrantes del Ejército en los hechos.

“De manera valiente expuso que el Ejército aparentemente estuvo vinculado a esta atrocidad y lo bloquearon por todos los medios”, sostuvo

Ante ello, anunció que Movimiento Ciudadano presentará un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para solicitar formalmente la comparecencia de Rosario Piedra.

El objetivo, explicó, es que la titular de la CNDH explique el contenido del documento mediante el cual exoneró al Ejército de responsabilidades institucionales en el caso Ayotzinapa y responda también por lo que calificó como una serie de omisiones sistemáticas durante su gestión al frente del organismo nacional de derechos humanos.

Hace unos días, la CNDH que encabeza Rosario Piedra Ibarra exoneró al Ejército mexicano de responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El organismo, encabezado por Piedra Ibarra, señaló que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) construyó una versión “sensacionalista” para atribuir el caso a los militares.

La resolución ha sido cuestionado por familiares de los estudiantes desaparecidos, organizaciones civiles y actores políticos de oposición, quienes consideran que contradice investigaciones previas que apuntaban a la participación o conocimiento de elementos militares en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.