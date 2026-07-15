Acusa Marina del Pilar a Jaime Bonilla de audios filtrados; “fue una trampa”

Marina del Pilar Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, durante la ceremonia de entrega de la Beca Rita Cetina en Tijuana, Baja California. (Presidencia)

En el ojo del huracán político, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar acusó a su antecesor Jaime Bonilla de estar detrás de los audios filtrados donde busca negociar con presuntos intermediarios de agencias de Estados Unidos y acusó que cayó en una trampa.

“Confié de buena fe con mi antecesor; fue una trampa”, acusó la mandataria quien reveló que Bonilla le ofreció reunirse con personas de EU por su visa y grabaron la conversación privada para afectarla políticamente.

“Me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar sobre el tema de mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor. Tuve esa reunión, de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, sostuvo

En conferencia de prensa, Del Pilar salió al paso de la polémica que sea generado por esos audios que se filtraron a la prensa donde se evidencia un intento de la mandataria por negociar para evitar una orden de extradición y recuperar su visa que fue cancelada hace unos meses por el gobierno de Estados Unidos.

La gobernadora bajacaliforniana relató que fue en diciembre de 2025 cuando aceptó un ofrecimiento de ayuda de Jaime Bonilla en un intento por recuperar su visa.

Del Pilar reveló que los presuntos agentes de Estados Unidos le plantearon en la llamada supuestos cargos y procedimientos judiciales en su contra, lo que le sorprendió sobremanera.

“Por supuesto que me sorprendí. Cualquier persona se sorprendería si le plantean escenarios de esa gravedad, particularmente cuando no existe un hecho que pudiera dar lugar a ellos“, aseveró

La gobernadora relató que notó “lo extraño” de la llamada, por lo que pidió a los presuntos agentes estadounidenses comunicarse con su abogado Michael Nadler.

“Nunca lo buscaron, nunca se comunicaron con él, nunca presentaron un solo documento. Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente”, acusó

Del Pilar vaticinó que “seguramente” seguirán filtrando más audios de una conversación donde no recuerda las palabras exactas, pero se dijo tranquila porque “son personas que hicieron planteamientos sin sustento”.

“Que les quede muy claro a quienes orquestaron esta bajeza, nunca traicionaré a México, nunca traicionaré a la patria, jamás lo haría, mi lealtad es al pueblo de Baja California… no permitiré que una venganza personal o política me distraiga, mi prioridad será gobernar”, estableció