Sector terciario en México proyecta un segundo semestre del año con oportunidades para la inversión, las exportaciones y el consumo interno

Sector terciario (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

A días de que sea realice la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos para revisar el T-MEC, el sector terciario del país hizo un llamado a afrontar el porceso con preparación técnica, coordinación empresarial y “cabeza fría” este 20 de julio.

La Confederación, anticipó, pretende activar sus redes de dueños de negocios, importadores, exportadores y prestadores de servicios en Estados Unidos y Canadá para defender ante actores económicos y políticos que el acuerdo comercial “funciona y funciona bien”.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), advirtió este miércoles que los equipos negociadores buscarán ejercer presión para obtener concesiones, por lo que reclamó una estrategia conjunta entre el Gobierno y las organizaciones empresariales, sin ceder automáticamente ante las demandas planteadas en la mesa.

De la Torre sostuvo que la participación privada debe incluir a las empresas que compran, venden y prestan servicios dentro de Norteamérica, y no limitarse a las grandes industrias manufactureras, porque el comercio y los servicios también forman parte de las cadenas regionales de valor.

La Confederación, situó el avance anual del producto interno bruto (PIB) en el 1,1 %, la inflación en el 3,37 % y la población ocupada en 60,4 millones de personas en mayo. Reconoció que el 55,2 % del empleo permanece en la informalidad y que la confianza empresarial todavía puede fortalecerse.

Informó que el sector aporta el 60,7 % del PIB, reúne el 82,6 % de los negocios formales y genera el 64,3 % del empleo nacional.