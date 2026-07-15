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Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, advirtió este miércoles que los equipos negociadores buscarán ejercer presión para obtener concesiones

Sector terciario en México proyecta un segundo semestre del año con oportunidades para la inversión, las exportaciones y el consumo interno

Por Diana Chávez Zea
Sector terciario (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

A días de que sea realice la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos para revisar el T-MEC, el sector terciario del país hizo un llamado a afrontar el porceso con preparación técnica, coordinación empresarial y “cabeza fría” este 20 de julio.

La Confederación, anticipó, pretende activar sus redes de dueños de negocios, importadores, exportadores y prestadores de servicios en Estados Unidos y Canadá para defender ante actores económicos y políticos que el acuerdo comercial “funciona y funciona bien”.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), advirtió este miércoles que los equipos negociadores buscarán ejercer presión para obtener concesiones, por lo que reclamó una estrategia conjunta entre el Gobierno y las organizaciones empresariales, sin ceder automáticamente ante las demandas planteadas en la mesa.

De la Torre sostuvo que la participación privada debe incluir a las empresas que compran, venden y prestan servicios dentro de Norteamérica, y no limitarse a las grandes industrias manufactureras, porque el comercio y los servicios también forman parte de las cadenas regionales de valor.

La Confederación, situó el avance anual del producto interno bruto (PIB) en el 1,1 %, la inflación en el 3,37 % y la población ocupada en 60,4 millones de personas en mayo. Reconoció que el 55,2 % del empleo permanece en la informalidad y que la confianza empresarial todavía puede fortalecerse.

Informó que el sector aporta el 60,7 % del PIB, reúne el 82,6 % de los negocios formales y genera el 64,3 % del empleo nacional.

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