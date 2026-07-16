Banco del Bienestar: ¿Es obligatoria la CURP biométrica para trámites de Pensión para Adultos Mayores? Conoce si debes tramitar la CURP biométrica para recibir tu Pensión para Adultos Mayores (Imagen hecha con IA)

Continúan los pagos para los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y, con estos, algunos pensionados han comenzado a preguntarse si es necesaria la CURP biométrica para realizar trámites relacionados con este apoyo económico.

Con la implementación de la CURP biométrica, el Gobierno de México busca crear una nueva forma de verificación de identidad, por lo que aquí te compartimos si es obligatorio sacarla para realizar trámites relacionados con la Pensión para Adultos Mayores.

¿Es obligatorio tener la CURP biométrica para cobrar la Pensión del Bienestar?

Actualmente, el tramitar la CURP biométrica no es obligatorio, por lo que si no lo has hecho, esto no afectará el pago de tu Pensión para Adultos Mayores o cualquier requerimiento relacionado con el apoyo.

Sin embargo, se espera que, aunque aún no es obligatorio tramitar la CURP biométrica, las autoridades comiencen a implementarla de manera escalonada para ciertos trámites administrativos donde se requiera la verificación directa de identidad.

Por lo que deberás estar al pendiente de los medios oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer si en algún momento llega a ser solicitada la CURP biométrica para la Pensión para Adultos Mayores.

¿Qué es la CURP con datos biométricos y para qué sirve actualmente?

La CURP biométrica es un documento nacional de identificación, el cual se incorporó como mecanismo de identidad oficial.

En la CURP biométrica se captura la firma autógrafa digital, una fotografía del rostro, se digitalizan las 10 huellas dactilares y se capturan las imágenes del iris de ambos ojos.

Las personas que pueden realizar este trámite son aquellas que se encuentren interesadas en tener un documento que garantiza que su identidad jurídica coincide con su identidad biométrica.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la CURP biométrica?

Si estás interesado en tramitar tu CURP biométrica, lo único que necesitas es:

Identificación oficial con fotografía (original).

CURP certificada.

Correo electrónico.

Agendar una cita en algún módulo disponible, establecido por el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO).

¿En qué estados puedes tramitar la CURP biométrica?

Cabe señalar que, actualmente, solo puedes tramitar la CURP biométrica en los Registros Civiles de los estados de Michoacán, Veracruz y Zacatecas, así como en el módulo del RENAPO en la Ciudad de México, ubicado en Calle Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.