Caso Ruffo Appel: autoridades federales detienen a ex gobernador de Baja California del PAN por huachicol

Cae exgobernador CIUDAD DE MÉXICO, 27NOVIEMBRE2018.- Ernesto Ruffo Appel (izquierda) y Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, durante la sesión ordinaria. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y una de las figuras más importantes de la transición democrática en México, fue detenido en Ensenada por su presunta relación con un caso de contrabando de combustible, de acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ruffo Appel hizo historia en 1989, cuando ganó la gubernatura de Baja California como candidato del Partido Acción Nacional (PAN), rompiendo la hegemonía del PRI por primera vez.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, como resultado de una investigación de alta complejidad sobre una presunta red de contrabando de combustible operada por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, obtuvo una orden de aprehensión contra Ernesto “N” por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La captura se realizó en Ensenada, Baja California, como parte de una investigación que la propia Fiscalía calificó como de alta complejidad y que está relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible presuntamente realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de esa entidad.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la FGR señaló que obtuvo la orden judicial y que ésta fue ejecutada por elementos de la SSPC.

Cae Ruffo Appel El exgobernador de Baja California fue detenido por huachicol. (FGR)

Aunque la Fiscalía confirmó la detención, evitó revelar el nombre completo del detenido y el de la empresa investigada, al señalar que se mantiene el respeto al principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También adelantó que en las próximas horas dará a conocer más detalles del caso.

De manera paralela, medios locales informaron que Ruffo Appel confirmó su detención mediante una breve llamada telefónica. De acuerdo con esa publicación, el exmandatario estatal alcanzó a decir que se encontraba bajo custodia y que las autoridades no le habían explicado los motivos de su captura, la comunicación se interrumpió de forma repentina, por lo que no pudo precisar en qué delegación del Ministerio Público Federal permanecía, aunque trascendió que podría tratarse de instalaciones ubicadas en Ensenada.

¿Quién es Ruffo Appel, primer gobernador de oposición durante el priismo?

Ernesto Ruffo Appel es un político mexicano que gobernó Baja California de 1989 a 1995.

Militante histórico del Partido Acción Nacional (PAN), alcanzó relevancia nacional al derrotar al PRI en las elecciones para la gubernatura, un hecho considerado un parteaguas en la historia política del país.

Su victoria lo convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, al romper la hegemonía que el PRI había mantenido en las gubernaturas desde la consolidación del régimen posrevolucionario.

A partir de ese momento comenzó un proceso de alternancia política que, con el paso de los años, se extendió a otras entidades y culminó con la llegada de un presidente de oposición al Poder Ejecutivo federal en el año 2000.

De 2012 a 2018, el panista ocupó un escaño en el Senado de la República, además de que apoyó la candidatura presidencial de Ricardo Anaya.

Su nombre había aparecido previamente en las investigaciones sobre una presunta red dedicada al llamado huachicol fiscal, un esquema mediante el cual combustible era introducido al país con documentación irregular para evadir el pago de impuestos.

En 2025 se señaló que las autoridades federales investigaban a diversos empresarios y exfuncionarios por su posible participación en esa estructura.