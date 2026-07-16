Torres Piña: de líder estudiantil nicolaita a referente de la transformación en Michoacán

El fiscal con licencia del estado de Michoacán, Carlos Torres PIña, se refirió este día a su formación universitaria durante sus actividades para el puesto de coordinador estatal de la 4t.

Dijo que encontró en la Universidad Michoacana, desde la etapa de preparatoria, la oportunidad que transformó su vida. Cabe recordar que en sus aulas estudió Derecho y que fue líder estudiantil y comenzó una trayectoria política construida desde allí, que hoy lo coloca como uno de los liderazgos más importantes de Michoacán.

Su paso por la Universidad Michoacana no se limitó a las clases. La organización estudiantil le permitió conocer las necesidades de los jóvenes, defender la educación pública y comprender que la política podía convertirse en una herramienta para abrir oportunidades a quienes no nacieron con privilegios.

“Soy orgullosamente nicolaita. La Universidad Michoacana le abrió las puertas al hijo de maestros rurales, me permitió estudiar Derecho y me enseñó a organizarme para defender causas colectivas. Ahí comenzó una historia que siempre ha tenido el mismo propósito: servir al pueblo de Michoacán”, afirmó Torres Piña.