Los ingresos a centros penitenciarios aumentaron 19.2% en 2025, informa el INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los datos de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEF-E) 2026 en los que se registra información sobre la gestión y desempeño de los centros penitenciarios federales, así como de los centros penitenciarios y centros especializados de tratamiento o internamiento para personas adolescentes de las entidades federativas.

De acuerdo a los datos recabados en 2025, un total de 157 mil 457 personas ingresaron a a los centros penitenciarios: 2 mil 693 ingresaron a centros penitenciarios federales (para adultos) y 154 mil 764 a los centros penitenciarios estatales y centros especializados (para adolescentes).

Del total, 155 mil 579 fueron personas adultas y 1 878, adolescentes. Por lo que, sin tomar en cuenta los datos de personas adultas de Ciudad de México, se promedió un aumento anual, respecto al 2024, de 19.2 % en 2025.

Igualmente se informó el total de personas privadas de la libertad en estos centros, de las cuales, al cierre de 2025, se registró un total de 2025 231 mil 436, de las cuales 229 mil 682 fueron personas adultas y mil 754, adolescentes.

Del total de personas privadas de la libertad o internadas, 6.2 % (14 mil 260 personas ) correspondió a mujeres y 93.8 % (217 mil 176 personas), a hombres, por lo que la tasa de ocupación correpondió a 112.8 espacios disponibles por cada 100.