Tercer audio de caso BC; periodista señala que se escucha voz de Jaime Bonilla

Apenas horas después de que el exgobernador Jaime Bonilla emitiera un comunicado para deslindarse de las grabaciones contra la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, la filtración de un tercer audio lo colocaría como presunto partícipe en los hechos.

El periodista Luis Chaparro difundió en sus redes sociales un nuevo fragmento de la conversación. De acuerdo con el análisis del comunicador, en los últimos segundos del material se logra percibir una voz externa susurrando instrucciones de fondo, la cual, señaló, coincide con el timbre del actual comisionado del Partido del Trabajo en la entidad.

“Se le fue al padrino espía [...] habrá que hacer un peritaje, pero esa voz me suena muy Bonilla”, consignó Chaparro en su publicación. Este nuevo elemento técnico contradice frontalmente la postura oficial difundida este miércoles por el exmandatario, quien negó categóricamente cualquier vínculo con la planeación o grabación de dichas reuniones.

La revelación de esta pista auditiva empata con la versión sostenida por el Gobierno de Baja California que ha denunciado que los audios responden a una campaña de desgaste político impulsada por Bonilla, en el contexto del proceso penal que enfrenta por el caso de la planta fotovoltaica donde se intentó desfalcar al pueblo de Baja California con 40 mil millones de pesos.