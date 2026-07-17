5 recomendaciones de la SICT para transitar por la red carretera del país de forma segura

En el marco de las vacaciones de verano, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió algunas recomendaciones para que los vacacionistas transiten de forma segura por la red carretera del país.

Con el objetivo evitar accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios durante su trayecto a su destino, se aconseja:

Utilizar el cinturón de seguridad: Antes de iniciar su viaje póngase el cinturón de seguridad y verifique que quienes lo acompañan también lo hagan. Si viajan menores de edad, éstos deberán ir en la parte trasera en sillas especiales.

No usar el celular mientras conduce: Las distracciones son un factor de riesgo. Al manejar por carretera, el uso del celular o cualquier otro dispositivo electrónico puede distraer y ocasionar un accidente.

Respetar los límites de velocidad: Maneje con precaución y respete la velocidad máxima; ello evita la pérdida de control del vehículo y prevé la distancia de frenado necesaria ante una emergencia. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece los siguientes límites: automóviles, 110 kilómetros por hora; autobuses, 95 kilómetros por hora; transporte de carga, 80 kilómetros por hora.

Evitar el consumo de bebidas embriagantes: Manejar alcoholizado incrementa el riesgo de accidentes.

Revisar el estado del vehículo antes de salir: Es recomendable que antes de iniciar su viaje verifique el correcto funcionamiento de los frenos, las luces y los limpiaparabrisas; también revise la presión de las llantas y el nivel de gasolina, aceite y agua.

Los números telefónicos de emergencia, para que, en caso de algún incidente reciban asistencia son:

Emergencias: 911

CAPUFE: 074

Cruz Roja: 55 53 95 11 11

Guardia Nacional: 088