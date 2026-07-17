Aldesa invertirá 183 millones de dólares para construir un parque solar en México

Energía solar

La empresa española Aldesa anunció que desarrollará un parque solar en México con una inversión superior a los 160 millones de euros, equivalentes a unos 183 millones de dólares, como parte de su estrategia de su expansión en proyectos de energía renovable.

La compañía dedicada a los sectores de infraestructura, construcción, energía y concesiones, informó que será responsable de la ejecución integral del proyecto mediante un contrato bajo la modalidad “llave en mano” , lo que implica hacerse cargo de todas las fases de la obra, desde el diseño y la ingeniería hasta la entrega de la instalación en operación.

El complejo energético contará con una capacidad instalada de 420 megavatios pico (MWp) de generación fotovoltaica, además de un sistema de almacenamiento con baterías (BESS) de 150 megavatios para optimizar el suministro de electricidad.

La obra también contempla la construcción de infraestructura para la interconexión eléctrica en alta tensión de 400 kilovoltios, así como más de 24 kilómetros de líneas de transmisión que enlazarán nuevas subestaciones.

Con este proyecto, Aldesa destacó que fortalecerá su presencia en el mercado mexicano, uno de los países donde mantiene operaciones en América Latina. La empresa también desarrolla proyectos de infraestructura y energía en Guatemala, Colombia, Perú, Chile y Uruguay, además de diversos mercados europeos e India.

La adjudicación representará la participación de la firma española en el desarrollo de infraestructura para la generación de energía limpia en México, mediante una instalación que combinará producción fotovoltaica, almacenamiento eléctrico y nuevas redes de transmisión.

La Crónica de Hoy 2026