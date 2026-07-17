Destaca Quinta Roo en disminución de homicidios dolosos con una reducción del 85%

Durante la Conferencia del Pueblo, se dieron a conocer los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en Quintana Roo

En lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, desde septiembre de 2024 hasta el pasado mes de junio de 2026, Quintana Roo destacó como una de las entidades del país que redujó mayormente su incidencia de homicidios dolosos diarios al presentar una baja del 85 por ciento.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa explicó que la entidad pasó de tener dos homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024, a sólo 0.3 en junio de 2026; igualmente, este junio que acaba de concluir es el más bajo en números de incidencias de los últimos 12 años con una reducción de 57 por ciento.

El municipio de Tulum tuvo una mención especial al no haber acumulado homicidios durante los meses de mayo, junio y lo que va de julio, lo que refleja una evidente tendencia a la baja en este delito.

Acerca de la incidencia de delitos de alto impacto como robos con violencia, extorsión, secuestro, etc., se reportó que en 2019 se había registrado una tendencia a la alza alcanzando un máximo histórico de 19.6 por día, sin embargo, a partir de ese año la tendencia pudo ser revertida y entre 2025 y 2026 se logró un reducción que se mantiene en el 15 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Cuidadana, Omar García Harfuch, informó sobre las acciones realizadas por las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad en elmarco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que tiene objetivo proteger a niñas, niños y jóvenes, combatir la trata de personas, impedir el reclutamiento de menores por grupos delictivos y garantizar condiciones de seguridad para quienes viven, trabajan o visitan en la entidad.

Harfuch informó que en lo que va de la administración se han detenido a 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado seis mil 600 kilos de droga, 760 armas de fuego, más de 28 mil cartuchos y mil 300 cargadores. También se desmanteló un laboratorio clandestino y un área de concentración utilizada para la elaboración de metanfetaminas.

Solo en el primer semestre del año, se han realizado 25 eventos operativos relevantes, donde fueron detenidas 63 personas y se aseguraron 60 armas de fuego, dos mil 400 cartuchos, 133 cargadores, 78 kilos de cocaína, 107 kilos de otro tipo de drogas y tres mil 700 dosis de diversas drogas.

Detenciones

Elementos de las instituciones de seguridad lograron las siguientes detenciones:

En distintas acciones realizadas en Benito Juárez, Playa del Carmen y Cancún fueron detenidos cinco objetivos prioritarios requeridos por autoridades de Estados Unidos o de países europeos, algunos contaban, más bien todos contaban con ficha roja de Interpol.

La detención de Maxime Joseph Fenne, de nacionalidad canadiense, quien contaba con una orden de extradición y era requerido internacionalmente por delitos relacionados con fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas. En Playa del Carmen también autoridades estatales detuvieron a nueve integrantes de una célula delictiva, entre ellos se encontraba Miguel N., identificado como el responsable de ordenar al menos siete ataques armados contra establecimientos del municipio. Durante esta acción se aseguraron armas de fuego, cartuchos, drogas y vehículos.

Mediante operaciones simultáneas en Michoacán, Jalisco y Quintana Roo, el Gabinete de Seguridad en coordinación con autoridades estatales ejecutaron siete órdenes de aprehensión por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las personas detenidas se encontraban vinculadas con tres empresas presuntamente utilizadas para realizar operaciones de defraudación fiscal y lavado de dinero. En seguimiento a estas investigaciones, en Benito Juárez fue detenido Alejandro Mario N., mediante una orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal también.

En acciones contra el tráfico de drogas, en Benito Juárez fue detenido un integrante de una organización criminal a quien se les aseguró 12 kilos de cocaína ocultos en el respaldo de una silla de ruedas. En un operativo realizado en el mismo municipio por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con autoridades locales, fueron detenidas 10 personas y se aseguraron tres armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos y equipo táctico. En Tulum también se cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Carlos N. por el delito de trata de personas al involucrar a menores de 18 años en la comisión de actividades ilícitas.