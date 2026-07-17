Rechaza Morena consigna política en detención de Ruffo Appel; doble moral de PAN y PRI, revira a señalamientos

Ariadna Montiel Reyes Ariadna Montiel, presidenta del partido Morena ofreció conferencia de prensa en las instalaciones del partido. (Andrea Murcia Monsivais)

En medio de los cuestionamientos y señalamientos, la dirigencia nacional de Morena rechazó consignas políticas o acusaciones fabricadas en la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y reviró que quienes vean esta investigación como una persecución política lo que buscan es desviar la atención de los hechos que se indagan.

“La reacción del PRIAN y sus aliados vuelve a evidenciar su doble moral. Cuando la ley alcanza a uno de los suyos, dejan de hablar de Estado de derecho y comienzan a hablar de persecución política”, fustigó

En ese sentido, llamó al PRI y al PAN a actuar con responsabilidad y congruencia. “Si realmente creen en el Estado de derecho, deben permitir que las investigaciones sigan su curso y dejar de convertir cada proceso judicial contra uno de sus dirigentes en una supuesta persecución política”, demandó

La dirigencia morenista encabezada por Ariadna Montiel salió al paso de los cuestionamientos de la oposición quien acusó esta detención como un intento de eclipsar el escándalo en que se encuentra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar por los audios filtrados donde se exhibe su intención de negociar información de las mesas de seguridad con presuntos miembros del FBI.

“Sin esperar el desarrollo del proceso ni explicar la participación de Ruffo en la empresa investigada, han optado por descalificar a las instituciones y convertir una investigación penal en una bandera partidista”, acusó

La dirigencia morenista advirtió que no hay impunidad para nadie al margen de colores partidistas e ironizó como paradójico que quienes gobernaron durante décadas mientras crecían el robo y el contrabando de combustibles hoy pretendan presentarse como víctimas.

“El huachicol y el llamado huachicol fiscal se expandieron al amparo de redes de corrupción, controles debilitados y complicidades institucionales construidas durante los gobiernos del PRIAN”, acusó

Por ello —agregó —los gobiernos de la Cuarta Transformación emprendieron una estrategia para combatir estas estructuras y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, sin importar su partido político.

Remarcó que de acuerdo con los resultados presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de las investigaciones pertinentes, el entramado encabezado por el exgobernador panista Ruffo Appel es la más grande red de contrabando de combustible, la cual generó un perjuicio a la Hacienda Pública por más de 4 mil millones de pesos.

Insistió en que no obedece a una consigna partidista ni a una acusación fabricada y corresponderá a la autoridad judicial, con pleno respeto al debido proceso, determinar las responsabilidades que se deriven de esta investigación que forma parte de las acciones emprendidas para combatir el contrabando de hidrocarburos.