Sindicato del Infonavit fortalece la transparencia con un proceso de rendición de cuentas avalado por la autoridad laboral

Infonavit (Moisés Pablo Nava)

En un mundo en donde la rendición de cuentas sindical se ha convertido en uno de los principales indicadores de confianza y gobernanza, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit (SNTINFONAVIT) llevó a cabo un proceso nacional para informar, consultar y someter a votación sus estados financieros, siguiendo los lineamientos establecidos por la Reforma Laboral de 2019.

Este procedimiento no solo respondió a una obligación jurídica, sino que incorporó mecanismos de participación de las y los trabajadores para que conocieran el destino de los recursos sindicales antes de emitir su voto.

El proceso concluyó con el depósito y registro oficial del acta de rendición de cuentas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), autoridad que validó la documentación presentada conforme a lo establecido en los artículos 364 Bis y 373 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Cómo fue el proceso de rendición de cuentas del Sindicato del Infonavit?

Lejos de limitarse a presentar un informe financiero, el sindicato desarrolló un procedimiento nacional dividido en distintas etapas para garantizar la participación de sus agremiados.

Presentación de la información financiera

Como primer paso, se realizaron asambleas informativas en distintas representaciones sindicales del país, donde se explicó el contenido de los estados financieros, el manejo del patrimonio sindical y el destino de los recursos provenientes de las cuotas.

Durante estas reuniones, las y los trabajadores tuvieron acceso a la documentación correspondiente y pudieron resolver dudas antes de iniciar la etapa de votación.

Votación nacional de los estados financieros

Posteriormente se llevaron a cabo asambleas extraordinarias derivadas de las disposiciones impulsadas por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para fortalecer la transparencia sindical.

En ellas, los estados financieros aprobados previamente por el Consejo Nacional de Dirigentes fueron sometidos a consideración de la base trabajadora mediante un proceso de votación nacional.

Conteo y validación de resultados

Una vez concluida la consulta, los votos emitidos en todo el país fueron contabilizados y validados. El resultado reflejó un 84% de votos a favor, con lo que los estados financieros quedaron aprobados por mayoría.

Registro oficial ante la autoridad laboral

Con la documentación correspondiente, el sindicato realizó el depósito del acta de rendición de cuentas ante el CFCRL, que posteriormente emitió la constancia de depósito y registro.

En su resolución, la autoridad acreditó la recepción de las actas de asamblea, del balance general correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, así como de los listados de trabajadores que recibieron el informe financiero.

¿Qué indica la Reforma Laboral sobre este tipo de procedimientos?

La Reforma Laboral de 2019 marcó un cambio importante en la vida sindical del país al fortalecer la democracia interna y establecer reglas más estrictas en materia de transparencia.

Entre las obligaciones que hoy deben cumplir las organizaciones sindicales destacan:

Presentar un informe completo sobre la administración del patrimonio sindical al menos cada seis meses

Informar el origen y destino de las cuotas sindicales

Entregar la información por escrito a las personas afiliadas

Levantar el acta correspondiente de la asamblea

Depositar dicha acta ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dentro del plazo legal

Además, la legislación establece que estos procedimientos deben desarrollarse bajo principios de legalidad, transparencia, certeza y participación democrática.

¿Qué busca el SNTINFONAVIST entre los trabajadores?

Aunque la legislación ya contempla mecanismos de transparencia para las organizaciones sindicales, especialistas coinciden en que los procesos que incluyen información previa, votaciones y registro oficial permiten fortalecer la confianza entre la dirigencia y las personas afiliadas.

En este caso, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit implementó un esquema que combinó la presentación de información financiera, la consulta directa a sus integrantes y la validación formal ante la autoridad laboral, un procedimiento que busca consolidar una cultura de rendición de cuentas y participación sindical.

El propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al emitir la constancia correspondiente, exhortó al sindicato a continuar entregando la información financiera a la totalidad de sus integrantes y a mantener este ejercicio de rendición de cuentas, por lo menos, cada seis meses conforme a la Ley Federal del Trabajo.