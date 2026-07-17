El alcalde Mijes pide que se audite su gestión... y lo mismo el desastre de Samuel García

Andrés Mijes, alcalde con licencia de Escobedo

Andrés Mijes, alcalde con licencia de Escobedo, es un morenista que está compitiendo por encabezar la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T en Nuevo León; eso, en sí mismo, lo vuelve ya singular, pues se trata de la entidad que el peculiar Samuel García sedujo para convertirse en gobernador. Ahora, el mandatario estatal se dio a la tarea de acusarlo hace un par de días de ser “un malagradecido” (término que usó hasta en tres ocasiones en una alocución pú- blica), porque, siempre en el dicho de García, el gobierno estatal invectó re- ursos al municipio conurbado a Monterrey sin que éste diera resultados.

“Todos estos comentarios del gobernador”, señala Mijes en entrevista con Crónica, “los veo como una forma desesperada de actuar y lo entiendo cuando alguien está amparado por estar sujeto a investigación por malos manejos y triangulación de dinero que va al despa- cho de su padre...”, responde sin dudar.

Y agrega durante su visita a las instalaciones de Crónica: “el gobernador Samuel García dice que tengo que ser investigado por la ejecución de algunas obras que hay en el municipio y, claro, que si quieren auditar los recursos que he ejercido, pues yo sov partidario de la transparencia, iExcelente!”.

Nos comentaba previamente que irá a la Auditoría Superior de la Federación, ¿cuál es el planteamiento que hará?

Bueno, precisamente haciendo eco de ese llamado del gobernador, de que va a solicitar que se auditen los recursos de la obra vial Triángulo Norte que se ejecuta ahí en el municipio de Escobedo, pues yo lo que voy a solicitar es que sí haga una auditoría ría especial con respec to a esta obra, pero también voy a pedir que audite obras del Gobierno del Es- tado como el Metro, como la Autopista Interserrana, el gasto que se ha hecho en los FanFest y en el tema de agua y drenaje, que ya son parte de un desas- tre financiero.

¿Qué pasa con estas obras estatales y por qué le llama desastre financiero? Es el problema que tiene Samuel García con las obras, las del Metro, por ejemplo, faltan 16 mil millones para su ter- minación y prometió terminarlas antes del mundial.

Ya está establecido en un adendum que se hizo hace poco tiempo, que la obra se va a entregar hasta agosto del 2028. La otra obra es la Carretera Interserrana para la que faltan 30 mil millones para terminar.

Son un hoyo financiero tremendo que, lamentablemente, el siguiente gobierno va a tener que buscar la manera de solucionar.

El ciudadano de Nuevo León, el que fue seducido por la campaña de Samuel García que le llevó a la gubernatura, ¿ya es consciente de esta problemática?

Sin duda alguna la gente de Nuevo León no quiere selfies, quiere resultados, la gente de Nuevo León no quiere promoción personal, quiere ser escuchada y quiere ser tomada en cuenta para la so- lución de la gran problemática que tiene el estado.

¿Por dónde estará la solución?

Tenemos que pasar de los problemas munes a las soluciones comunes y sentar en una mesa a todos los actores políticos y a todos los actores sociales para poder diseñar las políticas públicas que permitan enfrentar esta problemática.

Haciendo una analogía con lo que es el mundial de fútbol, Nuevo León tiene un gran equipo, tenemos sindicatos, tenemos empresarios, tenemos grandes instituciones de educación superior, nuestras universidades son de las mejores del país y del mundo, pero no tenemos entrenador, el entrenador anda en Modo Party, anda en modo fiesta y eso genera un problema de vestidor, cada jugador anda por su lado y no trabajamos en conjunto, por eso Nuevo León necesita un entrenador que de tiempo completo, que sea un gobernador de seis años que no esté pensando en irse a la Presidencia de la República en su siguiente etapa política.

¿Cómo describiría en pocas palabras los grandes problemas de Nuevo León?

Yo identifico los grandes enemigos de Nuevo León contra los que yo me abocaría. Y una es precisamente la movilidad, y es que es inhumano que la gente de Nuevo León esté entre dos y tres horas esperando un camión para trasladarse de la casa a su trabajo; la contaminación, porque Monterrey es la ciudad más contaminada de América Latina; tenemos el problema de la inseguridad que sigue latente, si bien hemos bajado los índices.

Y el problema más importante para mí es el tema del agua. No hay soluciones de largo plazo en Nuevo León, va a lle- gar un momento en que no va a haber factibilidad para un mayor crecimiento. El otro gran problema es la falta de oportunidades, no hay una vinculación entre el perfil de los egresados con lo que está demandando el mercado laboral y se sigue discriminando a las mu jeres.

4T NORTEÑA

La atención de Samuel García sobre Andrés Mijes muestra la relevancia que el alcalde con licencia ha alcanzado en el año preelectoral. No tendrá el camino libre hacia una eventual candidatura por la gubernatura estatal, PRI y PAN, además del MC de García, tienen peso, pero el entrevistado sostiene que el Movimiento de Regeneración Nacional tiene una gran base, “yo les recuerdo que ahí en el 2024 la presidenta logró la votación histórica más alta que ha habido para algún candidato, un millón 150 mil votos y que Morena go-bierna el 30 por ciento de los ciudadanos de Nuevo León”.

¿Qué ofrece la 4T en el Norte del país, en tierras neoleonesas?

Hay una gran vinculación ahora con este modelo de gestión gubernamental que implementamos en el municipio de Escobedo, que le denominamos 4T Norteña y con la que aplicamos al pie de la letra el Plan México.

Se ha generado un círculo virtuoso para la generación de riqueza apoyando a las empresas para que se establezcan en el municipio, generen empleo y con eso se fortalezcan las finanzas públicas y con el pago de impuestos tener dinero para ejecutar programas sociales sostenibles. Sin duda alguna hemos demostrado que un gobierno como el de nosotros tiene una gran relación con los empresarios, es un gobierno facilitador, un gobierno que no pone obstáculos a la inversión y es que las políticas públicas que hemos diseñado precisamente han sido delineadas para potenciar la vocación del municipio; otorgamos el permiso de construcción en sólo cinco días, además, nosotros tenemos todos los trámites de desarrollo urbano digitalizados, no hay moche, o sea, la computadora no pide moche y tenemos distritos urbanos don- de generamos certeza a las inversiones. Esto ha permeado mucho porque todo esto está alineado con las grandes políticas nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum y al Plan México, cuyo objetivo es crecer con justicia y generar prosperidad para compartir prosperidad.

En Nuevo León, a diferencia de otros estados, los partidos de oposición a la 4T son varios y con presencia, PAN, PRI, MC...

Sin duda es un entorno de competencia, un entorno de reto, pero para eso estamos preparados.

Yo soy un hombre que todo lo ha ganado a base de esfuerzo, de tenacidad, de estudio, de trabajo, vengo de un origen modesto, mi madre fue puestera, mi papá fue chofer de un camión, yo no ven- go de la cultura del privilegio ni tengo un apellido ilustre que sea para mí una herencia política que me haga ganar votos. Yo todo lo he hecho trabajando mucho en todos los puestos en los que he estado a lo largo de mis casi 40 años de carrera.