La Raza duplicó a mil 150 sus cirugías extraordinarias en el primer semestre del año

Hospital General La Raza

Hasta 13 quirófanos del Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza funcionan de manera simultánea los fines de semana con sus jornadas quirúrgicas extraordinarias, estrategia con la que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca reducir las cirugías de alta especialidad y acortar los tiempos de espera de los derechohabientes.

En entrevista con La Crónica de Hoy, el jefe de la División de Cirugía del Hospital General del CMN La Raza, Álvaro Ruz Concha, informó que, gracias a este esquema, la unidad médica realizó mil 150 procedimientos adicionales durante el primer semestre del año, cifra que superó la meta inicial de 726 intervenciones programadas. Los resultados han llevado al hospital a ampliar las jornadas en sus 18 especialidades quirúrgicas mediante una reorganización que involucra a médicos, anestesiólogos, enfermeras, personal de laboratorio, farmacia, trabajo social, camillería, higiene y limpieza, entre otras áreas.

“Sumar mil 150 pacientes a la producción habitual habla de una alta participación de todos los equipos quirúrgicos y de todas las personas involucradas”, subrayó Ruz Concha.

El especialista destacó que el principal beneficio de estas jornadas extraordinarias es ofrecer atención más oportuna a los pacientes y disminuir los tiempos de espera para procedimientos de alta especialidad.

Las jornadas quirúrgicas extraordinarias comenzaron en 2025 para atender el rezago del servicio de Oftalmología, una de las áreas que recibe un mayor número de pacientes en distintas entidades del país. Posteriormente, el modelo se extendió al resto de las especialidades quirúrgicas.

En la misma línea y en entrevista por separado, el jefe de Quirófanos del Hospital General La Raza, Eduardo Javier Quintal Sosa, precisó que participan prácticamente todas las especialidades en estas jornadas, entre ellas neurocirugía, cirugía pediátrica, urología, pediátrica, cirugía de tórax, cirugía general y otorrinolaringología.

Cero rechazo

“La organización inicia con un calendario para definir qué especialidad participa cada fin de semana y posteriormente realizamos una programación colegiada, donde intervienen todas las áreas involucradas para garantizar personal, equipo, medicamentos e insumos”, destacó Quintal Sosa.

Asimismo, el jefe de Quirófanos reveló que dependiendo de la especialidad, en cada jornada participan alrededor de ocho o nueve médicos, además de equipos completos de anestesiología y enfermería. Mientras que la mayoría de los servicios realiza alrededor de 40 procedimiento por fin de semana, Oftalmología ha llegado a efectuar hasta 110 cirugías en una sola jornada.

Uno de los mayores resultados de esta estrategia se observa en el servicio de Oftalmología.

Ruz Concha apuntó que cuando comenzaron estas jornadas quirúrgicas existía un rezago cercano a los 6 mil pacientes en espera de cirugía, pero actualmente la lista se redujo a entre mil 200 y mil 300 personas, mientras que el tiempo promedio de espera ronda los 100 días.

No obstante, el jefe de la División de Cirugías indicó que la demanda continúa creciendo debido a que

Pediatría

La Raza recibe pacientes de distintas regiones del país y mantiene una política de cero rechazo.

“Podemos bajar 300 o 500 pacientes, pero para la siguiente semana llegan otros 300, 500 o mil pacientes porque la demanda de atención en esta UMAE es muy alta”, expresó el especialista.

Las jornadas extraordinarias también han permitido desarrollar procedimientos de alta complejidad.

Uno de ellos fue la primera jornada nacional para intervenir a pacientes con craneosinostosis, una malformación congénita que provoca el cierre prematuro de los huesos del cráneo y puede afectar el desarrollo cerebral y psicomotor de los menores.

Sobre esta especialidad, el jefe del Servicio de Neurocirugía Pediátrica, Antonio García Méndez, resaltó que durante esta primera experiencia fueron operados diez bebés de entre tres y nueve meses de edad que fueron seleccionados mediante una valoración clínica integral para garantizar que las condiciones médicas fueran las adecuadas.

Para ello, dijo, fue necesario reunir neurocirujanos, anestesiólogos, personal de enfermería y equipo especializado, entre ellos craneótomos eléctricos (similar a una sierra eléctrica) y mallas de titanio utilizadas para reconstruir el cráneo de los menores.

“Para mí significa ayudar a los niños. Es una satisfacción personal poder darles la oportunidad de ser atendidos con oportunidad, seguridad y con todo lo que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social”, expresó García Méndez.

El cirujano agregó que la meta para el segundo semestre es realizar al menos otras 15 intervenciones de este tipo, debido a la complejidad técnica y a la infraestructura humana y tecnológica que se requiere.

Uno de los casos que llevaron a un resultado satisfactorio con este tipo de intervenciones quirúrgicas es el de la hija de Evelyn Valencia y Eric Silva, una pequeña diagnosticada con craneosinostosis a los tres meses de edad.

La pequeña al cumplir los seis meses, edad recomendada para la cirugía, fue seleccionada y programada para la intervención quirúrgica a los pocos días.

Los padres de la menor reconocieron que enfrentaron este procedimiento con temor, pero indicaron que la atención recibida por el personal médico durante todo el proceso fue excelente y en todo momento los tuvieron al tanto del procedimiento.

“Pensábamos que iba a ser un proceso mucho más complicado, pero ha sido más fácil de lo que imaginábamos”, relató Eric, quien comentó que la recuperación de su hija ha sido favorable y ahora la pequeña ya está lista para recibir el alta médica.

Estrategia Médica

Para incrementar la capacidad de atención a los pacientes, el Hospital General La Raza duplicó la utilización de sus quirófanos durante los fines de semana, y es que antes de la estrategia extraordinaria funcionaban entre cinco y seis salas, y ahora se habilitan hasta 12 o 13 con la participación simultánea de entre siete y diez equipos quirúrgicos completos, además de mantener la actividad ordinaria del hospital.

Ruz Concha subrayó que “detrás de cada una de esas mil 150 cirugías hay mil 150 historias de vida no solamente nos preocupa la atención quirúrgica, sino también las necesidades emocionales y familiares de los pacientes”, apuntó el especialista.

Las jornadas de cirugías extraordinarias continuarán durante el segundo semestre de 2026 y la meta institucional es cerrar el año con al menos 2 mil 300 procedimientos extraordinarios.

“El principal desafío sigue siendo la oportunidad: disminuir los tiempos de espera para que los pacientes reciban la atención que necesitan”, concluyó el jefe de la División de Cirugía.