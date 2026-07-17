Exgobernador Ruffo Appel: así operó la mayor red de contrabando de combustible jamás detectada en México, según la FGR

De gobernador a huachicolero Ernesto Ruffo Appel encabezó la mayor red de contrabando de combustible detectada, según la Fiscalía. (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como parte de una investigación contra una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos, considerada por las autoridades como la más grande detectada hasta ahora en el país.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy, la organización utilizaba un complejo esquema empresarial, financiero y logístico para importar, distribuir y comercializar combustible de manera irregular.

Según la FGR, la investigación permitió establecer que la estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades portuarias, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel, quien fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad.

La dependencia aclaró que las investigaciones continúan y que la situación jurídica de los involucrados se definirá conforme avancen las etapas del proceso penal.

Así operaba la presunta red de contrabando de combustible

La FGR explicó que las empresas investigadas declaraban ante las aduanas cantidades menores de combustible a las realmente transportadas o registraban mercancías distintas para evadir el pago de impuestos. El hidrocarburo provenía de refinerías de Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

De acuerdo con las indagatorias, la organización reportaba apenas el 10 por ciento de la capacidad real de los carros tanque ferroviarios: declaraba alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaba hasta 110 mil litros por unidad.

Posteriormente, el combustible era descargado en instalaciones ferroviarias y distribuido mediante pipas pertenecientes a siete empresas, sin contar con los permisos correspondientes.

Ernesto Ruffo Appel El exgobernador de Baja California fue senador de 2012 a 2018 por el PAN. (María Martínez)

Investigación detectó millonario daño fiscal

Como parte de la investigación, la FGR aseguró haber identificado más de 15.2 millones de litros de combustible que no fueron declarados ante las autoridades, así como un posible daño superior a 106 millones de pesos por evasión del IEPS y del IVA en una primera etapa del caso.

Además, el análisis de operaciones entre enero y julio de 2025 estimó un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos derivado de la importación irregular de combustibles.

La dependencia también informó que identificó movimientos financieros por más de 3 mil 75 millones de pesos y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares mediante cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, las cuales presentaban un patrón característico de “cuentas puente” para dificultar el rastreo del origen de los recursos.

Cae Ernesto Ruffo Appel TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM (Chris Noyola Martínez )

¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?

Ernesto Ruffo Appel fue gobernador de Baja California entre 1989 y 1995 y es reconocido por haber sido el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, al convertirse en el primer mandatario estatal emanado del Partido Acción Nacional (PAN) tras décadas de gobiernos del PRI.

Su triunfo marcó un momento clave en la transición democrática del país.

Ahora enfrenta una investigación de la FGR por su presunta relación con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

La Fiscalía informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas, de las cuales Ruffo Appel y otras cuatro ya fueron detenidas.

La institución comandada por Ernestina Godoy reiteró que las investigaciones continúan y que todas las personas involucradas cuentan con la presunción de inocencia mientras se resuelve su situación jurídica.