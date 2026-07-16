¡Ya salieron! Se adelantan los resultados UNAM 2026: Cómo consultar tus aciertos de licenciatura Conoce cómo consultar los resultados de la UNAM 2026 (Pexels)

A pesar de que los resultados de la UNAM 2026 estaban previstos para salir durante las primeras horas del 17 de julio, estos se liberaron antes de tiempo y ya se encuentran disponibles; conoce cómo saber si fuiste seleccionado.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicó por primera vez el examen de selección en línea para este Concurso de Selección 2026, en donde participaron miles de aspirantes y ya puedes consultar los resultados.

Paso a paso para consultar tus aciertos en “Tu Sitio” de la DGAE

Para poder conocer los resultados de la UNAM 2026, solo debes ingresar a la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y seguir estos pasos:

Dirigirte a “Tu Sitio”.

Ingresar el correo electrónico y la contraseña con la que te registraste.

y la con la que te registraste. Dar clic en la opción “Resultados Concurso Licenciatura 2026”.

Una vez dentro, te aparecerán los aciertos obtenidos y el resultado del proceso de selección.

En caso de que no te cargue el sitio, también podrás consultar si fuiste seleccionado buscando directamente en las listas de los resultados que publica la UNAM:

Dirígete a la página de la DGAE .

. Da clic en el apartado de “Admisión” y busca la opción de “Resultados”.

y busca la opción de Da clic en “Descargar y leer resultados”.

Te direccionará a la convocatoria y ahí tendrás que dirigirte a las últimas hojas del documento y seleccionar el área de la carrera para la cual concursaste.

para la cual concursaste. Una vez dentro, tendrás que buscar tu carrera y sede para la cual concursaste.

y sede para la cual concursaste. Ahí se abrirá una nueva página con la lista de los resultados; solo deberás ingresar tu folio y podrás conocer los aciertos que obtuviste y si fuiste seleccionado.

Significado de las letras en la lista de resultados: ¿Qué significa la “S”?

Si al momento de consultar tus resultados de la UNAM te aparecen unas letras, esto es lo que significan:

S: Seleccionada/o

Seleccionada/o N: No presentada/o

No presentada/o C: Cancelada/o

Cancelada/o Sin letra: No seleccionada/o

Fui seleccionado en la UNAM: ¿Qué trámites siguen y cuándo me inscribo?

Si resultaste “aspirante seleccionado” en el Concurso de Selección 2026 de la UNAM, tendrás que continuar con tu inscripción, por lo que no se te pueden pasar estas fechas: