Federación destinará más de 200 mil millones de pesos para reforzar la red de transmisión eléctrica

Líneas de transmisión de energía eléctrica

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal cuenta con un programa de inversión superior a los 200 mil millones de pesos para afianzar la infraestructura de transmisión eléctrica en el país, con énfasis en el sureste, donde se busca garantizar un suministro confiable ante el crecimiento de la demanda energía.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum especificó que en la temporada de mayor consumo eléctrico la Comisión Federal de Electricidad (CFE) opera sus plantas de generación a su mayor capacidad de las líneas de transmisión.

La mandataria presidencial resaltó que el programa de inversión contempla el fortalecimiento de la red eléctrica nacional y destacó que una parte relevante de los recursos se destinará a modernizar la infraestructura de transmisión en el sur del país.

“Está trabajando la Comisión Federal de Electricidad, la directora Emilia Calleja. Ustedes saben que en esta época aumenta la demanda de energía eléctrica, por lo que tienen que funcionar al máximo las plantas y hay distintas estrategias que se están planteando. Esencialmente, más que un tema de generación, son las líneas de transmisión”, declaró.

Sheinbaum agregó que la CFE mantiene en marcha diversas acciones para atender la demanda de electricidad, a través de medidas de emergencia y proyectos de largo plazo que puedan reducir las afectaciones en el servicio.

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