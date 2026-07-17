Sismo en Chiapas: SSN reporta 91 réplicas tras temblor de este 17 de julio

Sismo de 7.4 en Chiapas | Van 91 réplicas y Protección Civil confirma saldo blanco. (Mario Jasso)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, hasta las 13:00 horas de este viernes 17 de julio, se han registrado 91 réplicas del sismo de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Hasta las 13:00 horas del 17/julio/2026 se han registrado 91 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5. — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

acuerdo con la información, la réplica de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 6.5. Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica, ya que es normal que después de un movimiento de esta magnitud continúen presentándose réplicas durante las siguientes horas o incluso días.

El sismo se percibió con fuerza en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, además de sentirse en algunas zonas de la Ciudad de México y en países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador.

Las autoridades declararon saldo blanco ante el movimiento telúrico

La Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó un operativo para evaluar posibles afectaciones y mantener comunicación con autoridades estatales y municipales. Los primeros recorridos descartaron daños estructurales de consideración y personas lesionadas, aunque en la zona fronteriza de Ciudad Hidalgo se realizaron evacuaciones preventivas.

Posteriormente, Protección Civil de Chiapas confirmó daños menores en los municipios de Suchiate, Tapachula, Mazatán y Huixtla, donde se registraron desprendimientos de plafones, repello y grietas en 13 viviendas, además de afectaciones en dos escuelas.

¿Por qué no se activaron las alertas sísmicas?

Asimismo, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó que la alerta sísmica no se activó porque el estado no cuenta con sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), cuya cobertura se concentra en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

El SSN reiteró que las réplicas forman parte del proceso natural de liberación de energía tras un sismo de gran magnitud, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.