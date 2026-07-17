Protección Civil reporta saldo blanco luego de sismo de magnitud 7.4 en Chiapas

Sismo en Chiapas (Edgar H. Clemente)

Derivado del sismo de magnitud 7.4 que sacudió el suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, de acuerdo a lo registrado hasta las 11:00 horas, no se reportan daños de consideración en inmuebles ni personas lesionadas de gravedad.

Asimismo, el gobernador de la entidad, Eduardo Remírez Aguilar, lanzó un mensaje a la población para comunicar que “afortunadamente, hasta el momento no tenemos nada que lamentar” e hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse en sus hogares y en calma ante las constantes réplicas.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, sostuvo una reunión de valuación con el mandatario estatal en la que se ratificó que no se tiene registro de ninguna persona fallecida ni daños en instalaciones públicas y privadas que pudieran poner en riesgo a la población.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 11:00 horas de este viernes se registraron 60 réplicas, siendo la más fuerte de 6.5 de magnitud.