Red de huachicol ligada a Ruffo Appel sólo declaraba 10% del combustible, dice García Harfuch

secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (Presidencia)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch confirmó que la investigación sobre la red de contrabando de combustible a la que se encuentra ligado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sigue abierta luego de un año de desarrollo y con órdenes de aprehensión pendientes.

Desde Tulum, Quintana Roo, García Harfuch señaló que luego del aseguramiento de los 33 ferrotanques que contenían combustible, gracias a un análisis de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), fue posible identificar la red de contrabando más grande de la que se tiene registro.

El secretario detalló que este jueves se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, y que aún faltan otras más por realizar, por lo que la investigación del caso sigue abierta.

RED DE HUACHICOL

Informó que el esquema bajo el que operaba esta red de huachicol era ingresar el combustible al país por medio de los ferrotanques y únicamente reportar casi el 10 por ciento de lo que en realidad se transportaba con el fin de evadir controles y obligaciones fiscales.

García Harfuch explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó una investigación por más de un año se identificó la red de huachicol ligada al exgobernador y considerada “de las más grandes de de contrabando de combustible.

“Es una investigación de más de un año. Ayer se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar”, argumentó.

Al respecto, la FGR informó sobre la desarticulación de una enorme red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos, entre cuyos líderes es señalado el exgobernador Ernesto Ruffo, red que provocó un daño al fisco por más de 4 mil millones de pesos.

La FGR informó horas antes del arresto del exgobernador de Baja California, a quien acusó de delincuencia organizada y contrabando.

Precisó que el exgobernador fue detenido en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual fue “resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”.

EL ALTIPLANO

Por otra parte, se informó que después de las diligencias en la FEMDO, se prevé que el exgobernador bajacaliforniano sería trasladado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde comparecerá ante el juez federal que libró la orden de aprehensión en su contra, quien determinará su situación jurídica durante la audiencia correspondiente.

Asimismo, se indicó que siguen en proceso 24 ordenes de aprehensión más contra otras personas relacionadas por el delito de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada