Cronología del feminicidio de Monserrat Bendimes: así detuvieron a Marlon Botas (FGE Veracruz)

A cinco años de haber sido acusado por el crimen y tras cuatro años de permanecer en prisión por el feminicidio de Montserrat Bendimes, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz anunció un fallo condenatorio en contra de Marlon Botas.

La sentencia que fue emitida el pasado 9 de julio determinó que Marlon era culpable del delito, por lo cual se aplicó la pena máxima establecida por el Código Penal de Veracruz.

¿Cómo ocurrieron los hechos en el caso del feminicidio de Monserrat Bendimes?

De acuerdo con información emitida por la FGE del estado, los hechos ocurrieron cuando Marlon Botas golpeó brutalmente a la joven de 20 años de edad, dentro de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Casas Tamsa de Boca del Río, Veracruz.

El responsable causó graves heridas a su pareja, entre ellas: fractura de cráneo y cuello, por lo que fue ingresada en un hospital para recibir la atención médica necesaria. Días después, Monserrat Bendimes falleció a causa de las heridas provocadas.

Durante los hechos también se vieron implicados los padres de Marlon, Jorge Ignacio “N” y Diana Elizabeth “N”, quienes ayudaron a su hijo a movilizar el cuerpo de la víctima, del lugar de los hechos a la entrada del hospital, sin notificar a las autoridades o a sus padres.

En 2023, los padres del implicado fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el caso de feminicidio y por ayudar a escapar a Marlon Botas de las autoridades; sin embargo, meses después, un juez ordenó su liberación bajo múltiples medidas cautelares.

Durante junio de 2022, las autoridades dieron con el paradero de Marlon, quien fue localizado en Mérida, en el domicilio de su abuela.

¿Cuál es la sentencia para Marlon Botas?

Después de un proceso de casi cinco años, Marlon Botas fue sentenciado a 70 años de cárcel, sanción máxima establecida en el Código Penal de Veracruz, después de ser encontrado culpable del feminicidio de Montserrat Bendimes, quien perdió la vida a causa de los golpes infligidos por el implicado; además, deberá efectuar la reparación del daño a la familia.

𝗖𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮𝗻 𝗮 𝟳𝟬 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗮́𝗿𝗰𝗲𝗹 𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗼𝗻 "𝗡" 𝗽𝗼𝗿 𝗳𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇 https://t.co/7AbTgiNiAj pic.twitter.com/LGV9V7qfYj — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) July 17, 2026

¿Qué es la Ley Monse?

Aunado a estos hechos, en el estado de Veracruz se aprobó la Ley Monse, la cual busca sancionar a todo aquel que encubra a feminicidas. También tipificará como delito el encubrimiento y ayudar a una persona implicada a escapar de la ley.