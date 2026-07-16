Certificado de primaria y secundaria 2026: Cómo y dónde descargarlo en línea

Las madres, padres o tutores que no lograron recibir el certificado de sus hijos, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, el día de la entrega establecida por el plantel oficial, podrán obtener una copia a través de los sitios oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A través de las plataformas digitales en internet, los interesados podrán descargar totalmente gratis los certificados de primaria y secundaria.
¿En dónde puedo descargar el certificado de mi hija o hijo?
Las autoridades han puesto a disposición de los padres y tutores un sistema que recaba, gestiona y difunde información del Sistema Educativo Nacional y en el cual podrás obtener el documento: el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).
La finalidad de esta plataforma es facilitar a los padres y tutores los documentos como boletas de calificaciones y certificados para consulta y obtención inmediata.
¿Cómo descargar el certificado oficial de nivel básico?
Para descargar el certificado del ciclo escolar 2025-2026, deberás ingresar al sitio oficial de la SIGED e ingresar:
- Dirígete a la pestaña alumnos
- Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno
- Da clic en “Consultar”
En caso de que la información que se ingresó no corresponda con el alumno o que aún no se encuentre disponible, es recomendable ponerse en contacto con las autoridades del centro educativo en donde está registrado el alumno.
Nota importante: Debido a la alta demanda de solicitudes, la plataforma podría presentar algún error o registro de saturación. Si ocurre esto, se recomienda intentar el ingreso en horarios menos concurridos, como por la noche o la madrugada.