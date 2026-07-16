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Ya puede consultar y descargar en el Siged el certificado de estudios correspondiente al ciclo escolar 2025-2026

Certificado de primaria y secundaria 2026: Cómo y dónde descargarlo en línea

Por Ariadna Ramon
Certificado de primaria y secundaria 2026 Cómo y dónde descargarlo en línea

Las madres, padres o tutores que no lograron recibir el certificado de sus hijos, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, el día de la entrega establecida por el plantel oficial, podrán obtener una copia a través de los sitios oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través de las plataformas digitales en internet, los interesados podrán descargar totalmente gratis los certificados de primaria y secundaria.

¿En dónde puedo descargar el certificado de mi hija o hijo?

Las autoridades han puesto a disposición de los padres y tutores un sistema que recaba, gestiona y difunde información del Sistema Educativo Nacional y en el cual podrás obtener el documento: el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

La finalidad de esta plataforma es facilitar a los padres y tutores los documentos como boletas de calificaciones y certificados para consulta y obtención inmediata.

¿Cómo descargar el certificado oficial de nivel básico?

Para descargar el certificado del ciclo escolar 2025-2026, deberás ingresar al sitio oficial de la SIGED e ingresar:

  • Dirígete a la pestaña alumnos
  • Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno
  • Da clic en “Consultar”

En caso de que la información que se ingresó no corresponda con el alumno o que aún no se encuentre disponible, es recomendable ponerse en contacto con las autoridades del centro educativo en donde está registrado el alumno.

Nota importante: Debido a la alta demanda de solicitudes, la plataforma podría presentar algún error o registro de saturación. Si ocurre esto, se recomienda intentar el ingreso en horarios menos concurridos, como por la noche o la madrugada.

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