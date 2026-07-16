Certificado de primaria y secundaria 2026 Cómo y dónde descargarlo en línea

Las madres, padres o tutores que no lograron recibir el certificado de sus hijos, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, el día de la entrega establecida por el plantel oficial, podrán obtener una copia a través de los sitios oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través de las plataformas digitales en internet, los interesados podrán descargar totalmente gratis los certificados de primaria y secundaria.

¿En dónde puedo descargar el certificado de mi hija o hijo?

Las autoridades han puesto a disposición de los padres y tutores un sistema que recaba, gestiona y difunde información del Sistema Educativo Nacional y en el cual podrás obtener el documento: el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

La finalidad de esta plataforma es facilitar a los padres y tutores los documentos como boletas de calificaciones y certificados para consulta y obtención inmediata.

¿Cómo descargar el certificado oficial de nivel básico?

Para descargar el certificado del ciclo escolar 2025-2026, deberás ingresar al sitio oficial de la SIGED e ingresar:

Dirígete a la pestaña alumnos

Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno

Da clic en “Consultar”

En caso de que la información que se ingresó no corresponda con el alumno o que aún no se encuentre disponible, es recomendable ponerse en contacto con las autoridades del centro educativo en donde está registrado el alumno.

Nota importante: Debido a la alta demanda de solicitudes, la plataforma podría presentar algún error o registro de saturación. Si ocurre esto, se recomienda intentar el ingreso en horarios menos concurridos, como por la noche o la madrugada.