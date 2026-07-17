Resultados del Examen UNAM 2026: ¿Cuántos estudiantes se quedan con un lugar y cuántos son rechazados?

Resultados UNAM 2026 La UNAM ha publicado los resultados del Concurso de Selección para Licenciatura 2026, al que aplicaron más de 158 mil aspirantes.

Uno de los momentos más importantes en la educación pública es la selección de aspirantes al nivel superior, principalmente tratándose de la máxima casa de estudios en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que reveló sus nuevos resultados del Concurso de Selección para Licenciatura 2026 este viernes 17 de julio.

No obstante, si bien la publicación de los resultados del Examen UNAM 2026 puede significar un escenario de euforia y futuro prometedor para la o el estudiante seleccionado, también representa un instante de frustración y desaire para los y las aspirantes que no lograron obtener un sitio en la prestigiosa universidad; pese a la extensión en la cantidad de admisión, este año quedaron fuera más de cien mil estudiantes que tendrán que reintentar el examen o aspirar otra institución.

UNAM abre más espacios para Licenciatura en el ciclo escolar 2026-2027

Rumbo a la publicación de resultados del Concurso de Selección para Licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México, la entidad académica reveló que extendió la matrícula para el ciclo escolar 2026-2027, es decir, abrió más lugares para sus aspirantes tanto de Pase Reglamentado como aquellos y aquellas que llevaron a cabo el Examen UNAM para Licenciatura durante los meses de mayo y junio en el año presente.

#BoletínUNAM La UNAM publica mañana resultados y dará la bienvenida a más de 50 mil alumnas y alumnos de nuevo ingreso > https://t.co/scIfEnGCyQ pic.twitter.com/PJNPLQ7nF4 — UNAM (@UNAM_MX) July 16, 2026

De acuerdo con el comunicado de la institución, el incremento fue de mil 454 nuevos lugares, lo que dejó un total de 50 mil 113 universitarios y universitarias de nuevo ingreso para el ciclo escolar que iniciará este año; dicha cantidad se dividió entre los dos procesos de la siguiente manera:

Concurso de Selección: 21 mil 962 aspirantes.

21 mil 962 aspirantes. Pase Reglamentado: 28 mil 151 aspirantes de los 14 planteles de bachillerato de la UNAM.

¿Cuántos aspirantes lograron entrar a la UNAM este 2026 y cuántos quedaron fuera?

Durante la segunda jornada del examen de ingreso a licenciatura 2026 —realizado por primera vez en línea— se inscribieron 191 mil 306 aspirantes, según lo informó la UNAM, y aunque la gran mayoría realizó el proceso sin contratiempo alguno (158 mil 712 estudiantes), existieron irregularidades detectadas en la realización de la prueba en algunos participantes.

Ante dichas anomalías, que incluían presuntas prácticas ilegales por parte de personas y empresas que ofrecieron servicios fraudulentos para sustentar el examen, se tuvieron que descartar 3 mil 174 de los y las aspirantes; la UNAM destacó su compromiso con la integridad académica y presentó una denuncia penal el 3 de julio de 2026 ante las autoridades competentes con el propósito de investigar los hechos y sancionar a los responsables.

Teniendo esto en consideración, y dado que sólo 21 mil 962 aspirantes que fueron aceptados y aceptadas este 17 de julio, deja un total del 133 mil 576 estudiantes cuya participación en la prueba para Licenciatura no les otorgó un pase a la máxima casa de estudios en México.

De esta manera, pese a que el ingreso a la UNAM en Licenciatura puede significar uno de los mayores logros en la vida académica, también es un sueño que no todos los y las estudiantes pueden lograr en su primer intento, pues con una admisión de tan sólo el 13.84% vía Concurso de Selección, la competencia resulta severa a pesar de las 134 carreras que ofrece la institución.