Sismo en México hoy 17 de julio: reportan temblor de 7.4 en Chiapas

Sismo en Chiapas Los resultados preliminares informan que el temblor se sintió en diferentes partes del estado así como en Oaxaca

Este viernes 17 de julio, el Servicio Sinológico Nacional reportó de un sismo de 6.8 grados de intensidad según el primer reporte. El epicentro se localizaría al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Minutos más tarde, se informó en una actualización que fue de 7.4 grados.

De acuerdo con diferentes reportes, el movimiento telúrico alcanzó a percibirse en el estado de Chiapas, Oaxaca e incluso algunos puntos de la Ciudad de México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que inició el operativo para realizar evaluación preliminar de la zona y mantener comunicación con las autoridades estatales y municipales para identificar daños estructurales en las vividas así como posibles personas heridas

Ahora, el titular de la Secretaría de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en un primer reporte, se descartan afectaciones materiales mayores. Sin embargo, advirtió que la actividad marítima podría incrementarse en las próximas horas, por lo que recomendó a la población mantenerse afectada a estas zonas.

(información en desarrollo...)

Sismo en Chiapas, de mayor intensidad que el de Venezuela

Hace apenas unas semanas, en Venezuela ocurrió un doblete sísmico de 7.2 y 7.5 grados de magnitud que causó una tragedia que suma todavía miles de muertos y heridos en diferentes zonas del país. Ahora,