Cae “El M4”, presunto operador del CJNG, junto con 9 personas durante operativo federal en Nayarit

actividades criminales en Nayarit y Tlaxcala

Un operativo coordinado entre fuerzas Federales asestó un nuevo golpe a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit. La ejecución simultánea de siete órdenes de cateo permitió la detención de diez presuntos integrantes de la organización, entre ellos José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “El M4”, identificado por las autoridades como operador del grupo delictivo y coordinador de actividades criminales en Nayarit y Tlaxcala.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar diversos inmuebles presuntamente utilizados por la organización criminal.

Los cateos se realizaron de manera simultánea en los municipios de Tepic y Xalisco, donde además de las diez capturas, las autoridades aseguraron tres armas largas, tres vehículos, equipos de comunicación y diversos bienes con un valor estimado superior a los cuatro millones de pesos.

De acuerdo con la información oficial, José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “El M4”, es señalado como uno de los principales operadores del CJNG en ambas entidades y presunto responsable de coordinar diversas actividades delictivas.

Las investigaciones también relacionan a los detenidos con delitos como homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo al transporte de carga, tráfico de armas y extracción ilegal de hidrocarburos.

Con estas acciones se afecta la capacidad operativa, logística y de coordinación de esta organización criminal, con los bienes asegurados representa una afectación económica con un valor de más de 4 millones de pesos, con lo que se debilita la estructura financiera de grupos delictivos

Las autoridades federales buscan debilitar la operación del grupo criminal en la región, al tiempo que continúan las investigaciones para determinar la situación jurídica de las diez personas detenidas y ampliar las indagatorias sobre las actividades de la organización.