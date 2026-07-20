Utilizan sargazo en materiales para la construcción y pavimentos

Sargazo usado en materiales de construcción

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que impulsa el uso del sargazo en la fabricación de materiales para la construcción y en la elaboración de mezclas asfálticas para pavimentos.

La SICT precisó que el objetivo es contar con materiales más resistentes y de alta durabilidad y al mismo tiempo atender el impacto ambiental, que provoca esta macroalga en playas del caribe mexicano.

En el Instituto en Investigaciones de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron un proyecto tecnológico, con el apoyo del sector privado, para elaborar adoquines, blocks, celosías, ladrillos y hasta postes de luz con sargazo.

El académico y científico de la UNAM, Antonio Sánchez Solís, afirmó que, “estos materiales ya están validados científicamente y están evaluados por las normas mexicanas”. Dijo que son piezas firmes y estables como cualquier concreto convencional y no se agrietan.

Los investigadores consideran que el siguiente paso es procesar el sargazo a nivel industrial para utilizarlo en obras públicas como banquetas y guarniciones, en un principio en Quintana Roo.

En cambio, la empresa de reciclado CARE-Sagarmex, anunció que trabajan en una iniciativa en la Península de Yucatán para procesar este material. “Es un problema que requiere soluciones de alta tecnología, ¿por qué alta tecnología?, porque nos va a permitir hacer soluciones industriales, de gran escala. Si no se lleva el problema del sargazo a un tratamiento a gran escala no va a tener solución”, expresó.

En tanto que, en el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), órgano desconcentrado de la SICT, avanzan las investigaciones para la utilización del sargazo en la elaboración de asfalto para pavimentos.

El Coordinador de Infraestructura de Vías Terrestres del IMT, Horacio Delgado Alamilla, dijo que las pruebas que realizan permiten conocer el grado de compatibilidad y durabilidad de la macroalga como aditivo para el pavimento ya que es un material menos difícil de degradar por la naturaleza.

Delgado Alamilla detalló que el sargazo se pulveriza para mezclarlo, a altas temperaturas, con el material asfáltico. “Y lo que vamos haciendo es que ligeramente vamos incorporando este material y este se va diluyendo, incorporando al material asfáltico y eso es lo que nos va a dar, vamos a decir un asfalto con la modificación del uso de sargazo”, explicó.

Posteriormente se le incorpora graba o arena para obtener una muestra a escala de pavimento.

La jefa de Laboratorio de Mezclas Asfálticas en Caliente del IMT, Esbeydi Limeta Dionet, explicó que este concentrado se analiza en el laboratorio y se somete a pruebas de resistencia física, para evaluar su desempeño a corto, mediano y largo plazo.

De esta forma, la reutilización del sargazo en materiales de construcción y pavimentos ya es una realidad, lo que permitirá mitigar su impacto ambiental en las playas, al convertirlo en un recurso constructivo sostenible.

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