Inicia debate para regular el uso de tecnología en infancias y jóvenes

Como parte de su proyecto para enviar al Congreso una iniciativa de Ley que regule el uso de las nuevas Tecnologías y el contenido de lo que circula en la red, la Presidenta Claudia Sheinbaum abrirá el espacio de la conferencia mañanera cada lunes de por lo menos un mes, para que especialistas divulguen resultados de investigaciones sobre las afectaciones que puede causar el uso excesivo de estas innovaciones, especialmente en menores de edad.

La mandataria destacó que lo que pretende impulsar es un debate público en el que padres de familia, maestros, especialistas e incluso las propias plataformas tecnológicas, opinen al respecto de la necesidad, los alcances y límites de esta regulación, luego de estar correctamente informados.

“No queremos que sea una idea del gobierno a la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la Inteligencia Artificial y sobre todo las plataformas”, destacó.

Hizo hincapié en la necesidad de que se utilice el conocimiento científico de cómo se genera la adicción a los dispositivos para poder evitarlo y que se traduzca algún esquema de regulación pero sobre todo de educación digital para que los padres sepan qué impacto tiene que los menores pasen varias horas en el dispositivo.

“No se trata de regular por regular, sino que entre todos lleguemos a un acuerdo”.

El subsecretario de Educación Pública, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que hasta ahora, 16 estados ya prohibieron el uso de teléfonos en las escuelas de educación básica entre los que se encuentran: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.

Informó que se dialogará a todas la comunidades académicas para construir una retroalimentación general y se implementará una Semana Nacional de Juegos Tradicionales en el mes de septiembre, con el fin de influir a las juventudes e infancias a que pasen su tiempo de esparcimiento lejos de los dispositivos.

Especialistas de la UNESCO y de la UNAM resaltaron que entre, la generación jóven conocida como generación Z, quienes empiezan a utilizar dispositivos móviles, redes sociales de temprana edad, son más propensos a tener disrupciones en sus ciclos de sueño, a la obesidad y por lo tanto también a trastornos que involucran su salud mental.

Por lo que es necesario atender el atender el factor socio-emocional y en el caso de la inteligencia artificial también el factor socio crítico por los casos de quienes corren el riesgo de interactuar con esta tecnología en la búsqueda de generar lazos afectivos o consulta o asesoramiento incluso psicoterapéutico, generando una dependencia a utilizándola como fuente de seguridad.