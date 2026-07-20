“Lo que hay es un odio al pueblo” Sheinbaum sobre propuestas de erradicar el derecho al voto de las mujeres

Claudia Sheinbaum (Graciela López Herrera)

Luego de que facciones juveniles afiliadas al PAN, se adjudican el discurso conservador iniciado en Estado Unidos por el partido republicano en el que se sugiere erradicar el derecho al voto de las mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum, se pronunció al respecto diciendo que lo que hay en el fondo de esos ideales es un odio al pueblo.

La mandataria recordó que fue hasta 1955 que las mujeres obtuvieron el derecho al voto en México, adquirido tras una larga lucha y movilizaciones para exigirlo, por lo que calificó esta idea surgida del movimiento ‘trad wife’, como “absurdo antidemocrático, regresivo, porfirista, conservador, y fuera de la realidad“.

Arremetió en contra del movimiento de derecha al argumentar que existe una contradicción porque los partidos como el PRI y el PAN habían decidido reivindicar sus principios superponiendo la libertad “¿cuál libertad si las mujeres no pueden votar?“, cuestionó al mencionar qué pasaría en escenario con las familias diversas o con las madres solteras.

Remarcó que el voto es el momento más el momento más democrativo, porque vale lo mismo el voto del hombre más rico de México que de la persona más acaudalada, en el que todos somos iguales ante la ley por lo que la propuesta de quitar el derecho al voto a una parte de la sociedad es una visión es una visión en contra de las libertades.

“Ellos quieren que una élite gobierne México (...) lo más increíble es que ahora se atreven a decirlo, yo creo que siempre lo han pensado pero ahora se atreven a decirlo”.