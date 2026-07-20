Hacienda fortalece perfil de la deuda con nueva emisión de Udibonos y refinanciamiento

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una nueva emisión de Udibonos a 10 años y una operación de refinanciamiento de deuda pública, con el objetivo de fortalecer el perfil de vencimientos, mejorar la liquidez del mercado y mantener una estrategia de financiamiento responsable para el país.

De acuerdo con la dependencia, la tercera operación sindicada del año en la curva de rendimiento indexada a la inflación permitió colocar una nueva referencia de Udibonos a 10 años por un monto equivalente a 6 mil 763 millones de pesos. Con esta emisión, el Gobierno de México busca ofrecer a los inversionistas un instrumento financiero sólido y contribuir al desarrollo del mercado de deuda nacional.

Los Udibonos son instrumentos de inversión emitidos por el Gobierno Federal cuyo valor está ligado a la inflación. Esto significa que ayudan a proteger el poder adquisitivo del dinero de los inversionistas frente al aumento de los precios, por lo que suelen ser una alternativa atractiva para quienes buscan inversiones de largo plazo.

Como parte de la misma estrategia, la SHCP llevó a cabo una operación de refinanciamiento por 183 mil 202 millones de pesos, la cual permitió extender en 3.64 años el plazo promedio de la deuda refinanciada. Además, esta operación otorgó liquidez adicional a la nueva referencia de Udibonos por 4 mil 113 millones de pesos.

La Secretaría explicó que ambas acciones contribuyen a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda pública interna, fortalecer la estructura del portafolio del Gobierno Federal y mejorar las condiciones de liquidez y profundidad del mercado financiero mexicano.

La nueva referencia de Udibonos, identificada con la clave de emisión S 370423, vencerá en abril de 2037. El instrumento paga un cupón de 4 por ciento y ofrece un rendimiento de 4.60 por ciento. Con esta colocación, el monto total en circulación de esta referencia alcanzó aproximadamente 10 mil 876 millones de pesos.

Durante la operación de refinanciamiento también se recompraron diversos instrumentos de deuda, entre ellos Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos, como parte de la estrategia para reorganizar los compromisos financieros del Gobierno Federal.

Del monto total refinanciado, 95 mil 441 millones de pesos correspondieron a deuda con vencimiento en 2026; 21 mil 894 millones de pesos a obligaciones que vencían en 2027, y 65 mil 867 millones de pesos a instrumentos con vencimientos posteriores a 2028.

La dependencia destacó que este tipo de operaciones permite distribuir mejor los pagos de la deuda en el tiempo, evitando concentraciones importantes de vencimientos en un mismo periodo y facilitando una administración más eficiente de las finanzas públicas.

Asimismo, indicó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de manejo de pasivos y de actualización de referencias contemplada en el Plan Anual de Financiamiento 2026, cuyo propósito es mantener un mercado de deuda ordenado, con mayor liquidez y condiciones favorables para el Gobierno Federal.

Hacienda señaló que los resultados obtenidos reflejan la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en la estabilidad macroeconómica del país. También aseguró que las operaciones demuestran el compromiso del Gobierno de México con una administración responsable de la deuda pública y con el fortalecimiento de las finanzas nacionales.

La SHCP reiteró que continuará implementando estrategias de financiamiento que permitan mantener un manejo prudente de la deuda, siempre en apego a los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026. Con estas acciones, la dependencia busca preservar la estabilidad financiera del país, mejorar las condiciones del mercado local y asegurar que el Gobierno cuente con herramientas que favorezcan el crecimiento económico y la confianza de los inversionistas.