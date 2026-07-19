Marina del Pilar confirma conversaciones para buscar un acuerdo por su visa; niega reuniones en Panamá

Marina del Pilar Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, durante la ceremonia de entrega de la Beca Rita Cetina en Tijuana, Baja California. (Presidencia)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó este domingo que tiene al menos cuatro conversaciones para buscar resolver el trámite de su visa de Estados Unidos, la cual le fue revocada en mayo del año pasado.

En un video compartido en sus redes sociales, la mandataria precisó que el 18 de junio del año pasado ocurrió el primer contacto con personas quienes le dijeron que la podían orientar y afirmaban que conocían el procedimiento para atender el trámite.

Después, el 2 de agosto de 2025 se llevó a cabo la primera llamada y el día 22 del mismo mes tuvo lugar un segundo encuentro telefónico.

El cuarto contacto, que consistió en una reunión con el “supuesto gestor” y un agente, se realizó el 15 de diciembre del año pasado.

“Quiero ser clara. Mi disposición de escuchar no significa negociar. Nunca existirá compromiso alguno. Nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía”, agregó.

En los últimos días se divulgaron audios de conversaciones de la gobernadora en donde se pacta una reunión en Panamá para el mes de agosto, pero ella negó haber llevado a cabo esto el año pasado.

“La agenda del gobierno del Estado se ha mantenido en el ámbito institucional y quiero ser igualmente clara, no he sostenido reunión alguna en Panamá con autoridades de otro país. Cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió es falsa”, destacó.

Asimismo, insistió en que este material difundido son “audios manipulados” y acusó que fue “engañada” por una de las personas que la contactaron, aunque no ahondó en nombres.

“Escuché a personas que aseguraban conocer el procedimiento institucional para destrabar el trámite de forma legítima, pero una de ellas terminó estafándome y manipulando los contactos”, manifestó.