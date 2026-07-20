Se dispara huachicol 15 % al amparo de Morena; pérdidas por 23.5 mmdp: Marcelo Torres

Diputado, Marcelo Torres acusa a Morena de ocultar el crecimiento del huachicol de combustibles en los gobiernos de Morena

El huachicol bajo el amparo de Morena se disparó un 15.3%, en un año lo que se tradujo en una cifra de 19,600 barriles diarios robados, reconoció Pemex en su más reciente Reporte Anual (Formato 20-F) presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, máxima autoridad regulatoria del sistema financiero estadounidense, reveló el secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, Marcelo Torres Cotiño

El Gobierno federal –acusó--ocultó internamente el aumento del delito de robo de combustible, pero ante Estados Unidos ha tenido que reconocer que creció más de 15 % durante el 2025.

El diputado panista aseveró que este desfalco sistemático le costó a los mexicanos 23 mil 491 millones de pesos en tan solo doce meses según este documento oficial correspondiente al ejercicio fiscal de 2025.

La impunidad es de tal magnitud –agregó--que, en pleno 2026, el país registra una toma clandestina perforada cada 51 minutos.

En medio de las acusaciones por supuesto huachicol fiscal que le imputaron al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, el legislador recalcó que “el teatro de la simulación se ha derrumbado por completo para Morena”, pues las pruebas documentales revelan que este delito se disparó en los gobiernos del partido guinda donde también aprobaron modificaciones a la Ley de Hidrocarburos para tomar el control de los energéticos del país.

“La narrativa oficialista del combate al robo de combustible ha quedado expuesta como una monumental mentira histórica pues el régimen de Morena no buscaba erradicar el huachicol, sino construirlo a su antojo y apoderarse de ellos”, acusó

Torres Cofiño acusó que Morena construyó esa trampa desde que aprobaron las reformas a la Ley de Hidrocarburos donde se facultó a las autoridades del régimen para suspender de manera discrecional y arbitraria los permisos de cualquier operador, transportista o inspector independiente de combustibles.

“No buscaban proteger al país; buscaban limpiar el mercado de competidores legítimos y transparentes.”, aseveró

Dijo que de esa forma se pasó de robar en los tubos a operar barcos enteros en los puertos de Altamira y Lázaro Cárdenas, metiendo combustible extranjero disfrazado de otros componentes químicos para evadir al fisco, todo bajo el cobijo del funcionariado de la llamada transformación.

“Al eliminar la supervisión técnica y concentrar el control absoluto en manos de funcionarios leales al partido, el régimen creó el entorno perfecto para que el huachicol evolucionara de la rudimentaria perforación de ductos en comunidades rurales a un multimillonario esquema de contrabando técnico en aduanas marítimas y fronterizas.”, explicó

Con base en estas cifras, el diputado coahuilense remarcó que el teatro se le cayó a Morena pues “las mentiras y la hipocresía de este régimen ya no tienen cabida” con lo que se evidencia que en la actualidad, es el autor intelectual del huachicol en México.

“ Morena es el autor intelectual, el legislador y el beneficiario del huachicol institucionalizado. Exigimos el fin de esta simulación, la restitución inmediata de los controles técnicos independientes y el castigo penal a los funcionarios que usaron su poder para saquear la riqueza energética de México”, estableció