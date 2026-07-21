Acusan recorte de 26 % al SENASICA; en riesgo salud y campo: Claudia Anaya

Enfrenta SENASICA recortes presupuestales enmedio del combate al gusano barrenador en el sector ganadero. (La Crónica de Hoy)

En medio de la crisis sanitaria por el gusano Barrenador que afecta el sector ganadero del país, el PRI en el Senado acusó que la reducción del 26 por ciento al presupuesto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) desde 2018 debilitó la capacidad del organismo para proteger la sanidad agroalimentaria del país y atender de manera oportuna los riesgos sanitarios.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota advirtió que los recortes presupuestales afectan la salud de la población, la actividad económica y el desarrollo del sector agropecuario.

La legisladora recordó que el propio SENASICA advirtió desde 2022 que la importación de ganado de dudosa procedencia desde Centroamérica podía generar afectaciones graves.

Señaló que esa falta de atención derivó en consecuencias para el comercio internacional, entre ellas el cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano en pie por la presencia del gusano barrenador.

Anaya Mota alertó que el problema ya impacta la salud pública, pues existen personas contagiadas en territorio nacional, incluidos dos casos confirmados en Zacatecas.

Consideró que estos hechos evidencian las consecuencias de la reducción de recursos destinados a las instituciones responsables de la vigilancia sanitaria.

Por ello, reiteró su exigencia al Gobierno Federal para fortalecer al SENASICA y brindar atención oportuna a las problemáticas que enfrentan productores y ciudadanos.

Diversas organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) alertan que e SENASICA ha sufrido una reducción nominal cercana al 50% en la última década, lo que compromete gravemente la vigilancia epidemiológica y la seguridad alimentaria del país.

Advierte que los recortes ya provocaron afectaciones al comercio exterior y riesgos para la salud pública por el gusano barrenador.

Acusa que este recorte en el presupuesto del SENICA se registra mientras la producción agroalimentaria nacional se ha duplicado en el mismo lapso.

Los organismos indican que este desmantelamiento presupuestal limita la capacidad para prevenir plagas y enfermedades, como el caso del gusano barrenador.

Por ello, productores y legisladores exigen al Gobierno Federal un fortalecimiento del organismo y una revisión de los recursos, para evitar riesgos a la salud pública, la economía y las exportaciones.