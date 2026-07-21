Ebrard confía en una ronda bilateral “fructifera” del T-MEC entre México y EU

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía El funcionario habló sobre las incertidumbres del T-MEC, en la conferencia matutina junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en el Palacio Nacional (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expuso este miércoles su confianza en que serán fructíferas las conversaciones de la tercera ronda bilateral sobre la revisión del T-MEC, la primera desde que Estados Unidos rechazó extender el acuerdo por otroas 16 años y activó evaluaciones anunales hasta 2036.

Ebrard dio la bienvenida en la sede de la dependencia a una delegación dde la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR), cuyos equipos técnicos comenzaron los trabajos con sus contrapartes mexicanas.

Las reuniones se llevarán a cabo hasta el jueves 23 de julio en Ciudad de México y abordarán acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, asuntos laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos, según el USTR.

“El secretario Ebrard dio la bienvenida a ambos equipos y expresó su confianza en que las conversaciones serán fructíferas”, precisó la Secretaría de Economía en comunicado, acompañado de imágenes en las que se ve a Ebrard acompañado del subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo, así como de Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia mexicana.

La primera jornada se celebra a nivel técnico, antes de la llegada del representante comercial estadounidense, Jaimeson Greer, quien viajará a México de miércoles al viernes y se reunirá con Ebrard, encargado de encabezar la delegación nacional.

Asimismo, la agenda contampla contactos con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que su Gobierno buscará acuerdos de fondo para que las futuras revisiones anuales funcionen como una lista de comprobación del cumplimiento y no como negociaciones completas.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que Estados Unidos pretende endurecer las reglas de origen y aumentar el porcentaje de componentes producidos dentro de su territorio, aunque México analizará esas propuestas bajo el principio de proteger su economía.

Ebrard destacó que la prioridad es conservar su ventaja arencelaria frente al resto del mundo, que, según la dependencia, permitió al país conosolidarse como el mayor exportador hacia Estados Unidos y beneficia a trabajadores y empresas instaladas en territorio mexicano.

Antes de la ronda, el secretario revisó con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la posición común de México y recordó que alrededor del 85 % de las exportaciones mexicanas entra sin arancel al mercado estadounidense.

La delegación mexicana busca negociar soluciones para los aranceles sectoriales impuestos al acero, aluminio y automóviles, la principal industria exportadora del país.