Sheinbaum se reunirá este jueves con Jamieson Greer, representante comercial de EU

Sheinbaum y Jamieson Greer

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este jueves recibirá en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante comercial del gobierno estadounidense. El encuentro se realizará durante la visita oficial que Greer realizará a México, para participar en una nueva ronda de negociaciones encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto con equipos técnicos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la reunión y sobre la posibilidad de que México resulte afectado por un nuevo esquema de aranceles que Washington analiza aplicar a cerca de 60 países.

Sheinbaum explicó que, por ahora, su gobierno esperará la decisión de Estados Unidos y recordó que este nuevo mecanismo corresponde al denominado esquema 301, relacionado con sanciones comerciales y con medidas impulsadas anteriormente por el presidente Donald Trump.

La presidenta señaló que México no fue incluido en la aplicación inicial de los llamados aranceles recíprocos debido a que ya existían gravámenes para los productos que no cumplen con las reglas establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Añadió que la Secretaría de Economía participó la semana pasada en una audiencia para presentar los argumentos por los cuales no deberían imponerse nuevas tarifas a los productos mexicanos.

“Estamos esperando. Tuvo audiencia la Secretaría de Economía la semana pasada para dar todos los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles a México, pero vamos a esperar”, expresó.

Reunión en Palacio Nacional

Respecto a la reunión con Greer, confirmó que se llevará a cabo la mañana del jueves en Palacio Nacional, aunque indicó que aún no estaba definida la hora.

Las reuniones entre funcionarios mexicanos y estadounidenses comenzaron el martes en la Ciudad de México y continuarán hasta el 23 de julio. Entre los temas que forman parte de la agenda destacan los aranceles al acero, aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, los asuntos laborales, la agricultura y los servicios de pagos electrónicos.

Esta será la tercera ronda de negociaciones del T-MEC y la primera que se realiza después de que Estados Unidos rechazó extender el tratado por otros 16 años y activó un esquema de revisiones anuales hasta 2036.

El gobierno mexicano busca que esas evaluaciones funcionen únicamente como un mecanismo para revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y no como una renegociación completa del acuerdo comercial. Además, pretende conservar las condiciones que permiten que alrededor del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas ingresen al mercado estadounidense sin el pago de aranceles.