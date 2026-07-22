Profeco actualiza el panorama del precio el plátano y la manzana para encontrarlo más barato

Plátanos y Manzanas (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Encontrar frutas a buen precio puede representar un ahorro para miles de familias, y justo con ese objetivo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer su más reciente monitoreo sobre el costo del plátano y la manzana, dos alimentos que forman parte de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

El levantamiento de precios se realizó del 13 al 17 de julio de 2026 y los resultados fueron presentados como parte de la información que la dependencia comparte durante la conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el caso del plátano Tabasco, la Profeco informó que el precio promedio nacional fue de 20.91 pesos por kilogramo. Sin embargo, el costo varió considerablemente entre establecimientos.

El precio más bajo se encontró en la Central de Abasto de la Ciudad de México y en Bodega Aurrera La Presa, en Tlalnepantla, Estado de México, donde el kilo se vendió en 13 pesos. En contraste, el precio más alto fue de 38.90 pesos por kilogramo en Fresko La Comer, en Guadalajara, Jalisco.

Además de ser uno de los productos más accesibles de la canasta básica, el plátano destaca por su aporte de carbohidratos, potasio, magnesio, fibra y vitamina B6. La Profeco recordó que su consumo proporciona energía, favorece la recuperación muscular, ayuda a regular la presión arterial y contribuye a la producción de serotonina. También señaló que Chiapas, Tabasco y Veracruz encabezan la producción nacional de esta fruta, que superó los dos millones de toneladas en 2022.

En cuanto a la manzana Red Delicious, el monitoreo ubicó el precio más económico en Fresko La Comer de Monterrey, Nuevo León, donde el kilo se ofreció en 29.90 pesos. Le siguió una tienda H-E-B en San Luis Potosí, con un precio de 30.75 pesos por kilogramo.

Por el contrario, el costo más elevado fue de 54.95 pesos en un establecimiento H-E-B de Saltillo, Coahuila. A nivel nacional, el precio promedio de esta variedad fue de 38.97 pesos por kilogramo.

La dependencia recordó que la manzana es una fruta baja en calorías, rica en agua, fibra, potasio y vitaminas B, C y E, además de contener antioxidantes, antocianinas y flavonoides que ayudan a proteger las células del estrés oxidativo. También destacó que Chihuahua concentra más del 85 por ciento de la producción nacional gracias a sus condiciones climáticas.

Respecto a la variedad Golden Delicious, la Profeco encontró el precio más bajo en una tienda Soriana de Tijuana, Baja California, donde el kilogramo se comercializó en 46.80 pesos.

En el otro extremo, el precio más alto fue de 61.50 pesos y se registró en sucursales Soriana Híper ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa, y Hermosillo, Sonora.

La Procuraduría subrayó que los precios pueden cambiar con el paso de los días, por lo que recomendó a los consumidores consultar la herramienta “Quién es Quién en los Precios” y comparar costos entre distintos establecimientos antes de realizar sus compras, con el fin de tomar decisiones que beneficien la economía familiar.