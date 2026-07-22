IMSS aumentará algunas pensiones en agosto de 2026: ¿quiénes recibirán un pago mayor?

Pensión IMSS modalidad 40: requisitos , cómo y dónde hacer el registro Si has perdido tu trabajo, aún puedes cotizar en el IMSS; conoce cómo y qué necesitas (Pexels)

Millones de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se preparan para recibir el depósito correspondiente a agosto de 2026, un pago que para algunos beneficiarios podría llegar con un aumento generalizado. Sin embargo, existe la duda sobre en cuáles casos.

La respuesta depende del régimen bajo el cual fue otorgada la pensión, la situación familiar del beneficiario y la correcta integración de la información utilizada para calcular el monto mensual.

¿En qué casos aplica el aumento en las pensiones IMSS?

De acuerdo con las disposiciones vigentes, existen tres mecanismos legales mediante los cuales una pensión ya otorgada puede incrementarse: los ajustes automáticos, las asignaciones familiares y la corrección de errores en el cálculo de la pensión. Cada uno responde a circunstancias diferentes y requiere cumplir determinados requisitos.

Ajustes automáticos

El primero de estos mecanismos corresponde a los ajustes automáticos que reciben algunas pensiones del IMSS.

Esto quiere decir que dependiendo del tipo de pensión y del régimen bajo el cual fue concedida, el monto puede actualizarse conforme a indicadores económicos como la inflación o la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Estas actualizaciones buscan mantener el poder adquisitivo de los pensionados y están previstas por la legislación aplicable.

No obstante, estos incrementos no siempre se reflejan inmediatamente en el depósito bancario. Por ello, el IMSS recomienda revisar la resolución de pensión, los comprobantes de pago y los estados de cuenta para confirmar que el ajuste correspondiente haya sido aplicado correctamente.

Si el pensionado detecta diferencias entre el monto esperado y el recibido, puede solicitar una revisión de su expediente para verificar que no exista algún error administrativo o un error en el cálculo inicial.

Por asignaciones familiares

Otro mecanismo contemplado por la Ley del Seguro Social son las asignaciones familiares, un beneficio económico adicional que se incorpora al pago mensual cuando el pensionado acredita familiares con derecho.

Este incremento sucede cuando el beneficiario tiene registrada a su esposa o esposo, concubina o concubinario, hijos o incluso ascendientes que dependan económicamente de él.

En el caso de los hijos, el IMSS solicita acreditar los requisitos establecidos por la ley, como la continuidad de los estudios o la existencia de una incapacidad permanente cuando corresponda. Para los ascendientes, es necesario demostrar la dependencia económica.

El monto adicional dependerá del número y tipo de beneficiarios reconocidos por el Instituto.

Cuando una persona pensionada no cuenta con familiares que generen asignaciones, la legislación contempla la posibilidad de acceder a una ayuda asistencial, siempre que reúna las condiciones previstas en la Ley del Seguro Social.

La corrección de errores puede modificar el monto de la pensión

Una tercera opción para obtener un incremento consiste en corregir errores detectados en el cálculo original de la pensión.

El IMSS permite presentar una Solicitud de Modificación de Pensión por Hechos, trámite mediante el cual pueden revisarse aspectos como:

Semanas de cotización que no fueron consideradas.

Salario base utilizado para calcular la pensión.

Cargas familiares omitidas.

Mensualidades pagadas de forma incorrecta.

Errores administrativos en la resolución emitida por el Instituto.

Si después de la revisión se confirma que existió una inconsistencia, el Instituto puede recalcular la pensión y ajustar el monto correspondiente.

En caso de que el resultado no sea favorable, la legislación también contempla la posibilidad de presentar un recurso de inconformidad para impugnar la resolución dentro de los plazos establecidos.

¿Todos los pensionados recibirán un aumento?

La respuesta es no.

Uno de los principales malentendidos que circulan en redes sociales es que todos los jubilados del IMSS recibirán un incremento en agosto de 2026. Sin embargo, la normativa establece que los aumentos únicamente aplican cuando existe alguno de los casos legales antes mencionados.

Esto significa que muchos pensionados continuarán recibiendo el mismo monto mensual, mientras que otros podrán observar un incremento derivado de una actualización automática, de las asignaciones familiares o de la corrección de algún error detectado en su expediente.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar también puede beneficiar a algunos trabajadores

Para quienes obtuvieron su pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1997, existe además la posibilidad de acceder al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Este esquema funciona como un complemento para determinados trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación vigente y no aplica de manera automática ni universal. Cada solicitud es evaluada de forma individual conforme a las reglas de operación del programa.

La advertencia del IMSS si planeas volver a trabajar

El IMSS también advierte que regresar a un empleo formal después de pensionarse puede tener consecuencias dependiendo del régimen bajo el cual se otorgó la pensión.

En algunos casos, reincorporarse al mercado laboral puede provocar la suspensión de determinadas pensiones garantizadas o modificar los beneficios que recibe el pensionado, por lo que se recomienda solicitar orientación antes de iniciar una nueva relación laboral.

¿Qué hacer si tienes dudas sobre el monto de tu pensión?

La institución recomienda que los pensionados revisen periódicamente su resolución de pensión, los comprobantes de pago y los depósitos bancarios para verificar que el monto recibido corresponda a lo establecido por el IMSS.

Si existe alguna diferencia o se considera que el cálculo presenta inconsistencias, el trámite debe realizarse directamente ante el Instituto, evitando intermediarios o información no verificada que suele difundirse en redes sociales.

Por ello, antes de esperar un depósito mayor en agosto de 2026, es importante verificar si se cumple con alguno de los supuestos que permiten modificar el monto de la pensión.