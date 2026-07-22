Entregan 48 viviendas nuevas en Vista Hermosa, Michoacán

Entregan Viviendas del Bienestar a través de Conavi

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Edna Vega, encabezó la entrega de 48 viviendas nuevas a familias michoacanas sin seguridad social,a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La secretaria informó que la meta del sexenio para Michoacán contempla la construcción de 82 mil viviendas: 20 mil a cargo de la Conavi, 50 mil por parte del Infonavit y 12 mil a través del Fovissste.

“Ya vamos en el avance del 25% con una inversión pública de 49 mil 200 millones de pesos en Michoacán”, precisó Edna Vega.

En su participación, el director de la Conavi Rodrigo Chávez añadió que en el desarrollo Vista Hermosa se construyen 304 viviendas. “Es una unidad bastante bonita”.

Como caso de éxito, después de casi un año de iniciar el trámite para obtener su vivienda, Luis Torres y su esposa Frida cumplieron el sueño de tener su propia vivienda, hoy celebran su patrimonio y la vida de su bebé. Por eso agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum brindarles acceso a un patrimonio donde su hijo podrá crecer.

“Es un día muy especial porque recibimos nuestra casa y festejamos el cumpleaños de nuestro hijo”.