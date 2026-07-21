IMSS construye 47 hospitales para ampliar servicios médicos en México

. El IMSS avanza en la construcción de 47 hospitales en todo el país, con el objetivo de ampliar servicios especializados y fortalecer la atención médica durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza en una de las estrategias más ambiciosas de fortalecimiento de infraestructura médica de su historia, con la construcción y puesta en operación de 47 hospitales durante el gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. De ellos, siete ya operan, 21 se encuentran en proceso de construcción y 10 abrirán en los próximos 10 meses, informó el director general del organismo, Zoé Robledo.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Robledo subrayó que estas obras representan más que nuevas edificaciones, pues permitirán ampliar el acceso a servicios especializados en regiones donde la capacidad instalada era insuficiente o donde la población debía realizar largos traslados para recibir atención médica.

Los nuevos hospitales incrementarán significativamente la capacidad de atención en estados como Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, Aguascalientes y Colima. Entre los proyectos destacan los Hospitales Generales Regionales (HGR) de Santa Catarina, Oaxaca, Los Cabos, Culiacán, Saltillo y Guadalupe, que incorporarán cientos de camas, decenas de especialidades médicas y equipamiento de alta tecnología.

Las nuevas unidades ofrecerán servicios que históricamente no estaban disponibles en varias regiones del país, como quimioterapia, hemodiálisis, terapias intensivas, resonancia magnética, tomografía, salas de hemodinamia y aceleradores lineales para tratamiento de cáncer. Robledo destacó también la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la construcción de ocho hospitales estratégicos, lo que ha permitido acelerar los trabajos y garantizar estándares de calidad y eficiencia.

Entre los proyectos más relevantes se encuentran el HGZ de Guanajuato, con 120 camas y 23 especialidades en beneficio de 245 mil derechohabientes; el HGZ de Navojoa, Sonora, con 164 camas y 29 especialidades para 87 mil usuarios; el HGZ de Tula de Allende, Hidalgo, con 298 camas y 36 especialidades para 130 mil personas; y el HGR de Ensenada, Baja California, que contará con 247 camas y 42 especialidades en beneficio de más de 127 mil derechohabientes.

Otros hospitales como el HGZ de Zitácuaro, Michoacán, el HGR de Matamoros, Coahuila, el HGR de Saltillo, el HGR de Culiacán y el HGR de Los Cabos destacan por su capacidad de atención, que en algunos casos supera el millón de derechohabientes, con infraestructura de hasta 558 camas y más de 40 especialidades.

Con estas acciones, el IMSS busca consolidar una red hospitalaria moderna y eficiente que atienda las necesidades de salud de millones de mexicanos, garantizando servicios especializados y tecnología avanzada en beneficio de la población.