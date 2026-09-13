Mario Delgado: A 55 años, CONAFE lleva educación a 35 mil comunidades alejadas y transforma vidas

CONAFE El secretario de Educación, Mario Delgado destacó la importante labor del CONAFE, que tan sólo en la presente administración ha proporcionado 56,999 servicios educativos a 461,690 estudiantes, con el apoyo de 61,203 figuras educativas (Cortesía de la SEP.)

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), enfatizó que a 55 años de la creación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), ha llevado educación a las comunidades más alejadas del país y contribuido a transformar la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Aseveró que a cinco y media décadas de funcionamiento el CONAFE ha hecho de la educación una de las misiones más nobles y transformadoras del país.

Asimismo, enfatizó que en lo que va de la presente administración, dicho Consejo, en el ciclo escolar 2025-2026 fortaleció la atención educativa de niñas, niños y adolescentes que habitan en 35,000 localidades rurales e indígenas, en particular en zonas dispersas, marginadas y de difícil acceso.

El modelo de Educación Comunitaria para el Bienestar, está basado en la pedagogía de la Relación Tutora y las Comunidades de Aprendizaje, con lo que el Consejo proporcionó 56,999 servicios educativos a 461,690 estudiantes y la participación de 61,203 figuras educativas.

Con un sistema educativo enfocado en la pertinencia cultural, lingüística, derechos humanos e igualdad de género, se han logrado ampliar las oportunidades educativas en comunidades con mayores condiciones de vulnerabilidad.

Lo anterior, gracias a que el modelo fortalece el aprendizaje, el pensamiento crítico y las capacidades de niñas, niños y adolescentes, así como promover la participación de las familias y las comunidades en los procesos educativos.

Resaltó que en el ciclo escolar 2025-2026 se fortalecieron las condiciones para la operación de los servicios educativos comunitarios: se entregaron 323,903 paquetes de útiles escolares, en beneficio de 157,758 alumnos de preescolar, 104,281 de primaria y 61,864 de secundaria, se distribuyeron 58,469 paquetes de materiales para el aula y auxiliares didácticos, 67,264 paquetes de material de formación y equipamiento para las figuras educativas, a fin de apoyar su capacitación y desempeño.

Por su parte, el director general del CONAFE, Gabriel Cámara detalló que el aprendizaje en el bachillerato comunitario se dará con base en la Relación Tutora, modelo pedagógico del CONAFE que crea Comunidades de Aprendizaje es las que los educadores comunitarios comparten una misma visión, experiencia y misión, demostrando que la verdadera transformación ocurre cuando el aprendizaje deja de ser una instrucción unidireccional para convertirse en un diálogo que permite descubrir lo extraordinario en la práctica cotidiana de la enseñanza.

El logro de este modelo, indicó, se refleja en los resultados del Proyecto Nacional de Innovación e Incidencia (PRONAII) que se realizó de 2023 a 2025, con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y se dio seguimiento personal a alumnos que demostraron el logro de la educación básica al margen de años de estudio.

Este proyecto contribuye a demostrar que el interés del aprendiz es el motor que lleva a obtener aprendizajes profundos independientemente de horas y años cursados ya que “educar y aprender es un acto que se hace entre amigos. Necesitamos repensar la manera como se ofrece el servicio… cómo asegurar que la gente aprende por interés y logramos este doble propósito fundamental de la educación, aprender a aprender y aprender a convivir”.