Exigen senadores aumentar cifra de policías en Morelos; déficit de 50% de uniformados

Faltan policias en Morelos, acusan

En medio de la inseguridad y violencia que se registran en Morelos, el PVEM en el Senado exigió a las autoridades estatales y municipales incrementar el número de policías en esa entidad que solo opera con el 50 % de uniformados del estándar recomendado.

La senadora del PVEM, Juanita Guerra, informó que de acuerdo con el portal de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, diversos municipios del estado presentan un déficit de elementos policiacos en relación con el número de habitantes, ya que Morelos cuenta con 1.08 policías por cada mil habitantes.

En tanto que el Modelo Óptimo de Función Policial (MOFP) elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recomienda 1.8 policías por cada mil habitantes, lo que implica que el estado opera con aproximadamente 60 por ciento del estándar recomendado.

La falta de elementos en el ámbito estatal ronda el 50%, contando con poco más de 1,600 policías cuando se requieren cerca de 8,000 según datos de seguridad.

La legisladora pevemista advirtió que Morelos enfrenta una problemática persistente en materia de seguridad, caracterizada por la incidencia de delitos de alto impacto, violencia comunitaria y hechos que generan una percepción de inseguridad entre la población, además de la insuficiencia del estado de fuerza poicial, que limita la capacidad de prevención, vigilancia, reacción y proximidad social.

Morelos –insistió--presenta una deficiencia de elementos policiales para garantizar adecuadamente la seguridad pública, lo que se traduce en jornadas excesivas para los elementos en activo, reducción de patrullajes, tiempos de respuesta prolongados y una menor presencia policial en colonias, comunidades y zonas rurales.

La falta de elementos en el ámbito estatal ronda el 50%, contando con poco más de 1,600 policías cuando se requieren cerca de 8,000 según datos de seguridad.

Hay jornadas excesivas para los elementos activos, tiempos de respuesta prolongados y menor presencia en comunidades, e incluso municipios donde la vigilancia es mínima o nula

Guerra insistió en que el fortalecimiento de la seguridad pública requiere de más elementos policiales debidamente capacitados, certificados, equipados y con condiciones laborales dignas, que permitan un desempeño profesional y eficaz de sus funciones.

Aseveró que esto no sólo implica una mayor capacidad de reacción ante hechos delictivos, una mejora sustantiva en las tareas de prevención, disuasión del delito y proximidad social, sino que contribuye a reconstruir el tejido social y a generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad, por lo que insistió en la necesidad de que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos impulse estrategias integrales orientadas a la contratación, formación, profesionalización y permanencia de nuevos elementos policiacos.