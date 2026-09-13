Desmienten retiro de Visa USA a gobernador Armenta

El Gobierno de Puebla desmintió este 13 de septiembre que el gobernador Alejandro Armenta Mier haya recibido notificación sobre el retiro de su visa de Estados Unidos.

En un posicionamiento oficial, la administración estatal aclaró esta noche que el otorgamiento o el retiro de este documento corresponde únicamente a la política interna de las autoridades de Estados Unidos, y precisó que, hasta el momento, no existe notificación alguna.

El gobierno poblano señaló que mantiene un trabajo permanente de cercanía y acompañamiento a la comunidad migrante de Puebla en las principales ciudades de la Unión Americana. Cerca de 3.5 millones de migrantes poblanos radican en territorio estadounidense, concentrados principalmente en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Nueva Jersey y Connecticut.