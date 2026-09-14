ENCUESTA CRÓNICA: Empate técnico en Michoacán

La carrera por la gubernatura de Michoacán se perfila como una competencia sumamente reñida de cara a los próximos comicios. De acuerdo con la más reciente encuesta de seguimiento de La Crónica de Hoy, levantada durante la primera semana de septiembre de 2026, el escenario político local muestra una disputa fuerte y cerrada entre la opción independiente y el partido en el poder, registrando un empate técnico entre los dos punteros de la contienda.

Grecia Quiroz se mantiene al frente de las preferencias ciudadanas como candidata independiente con un 32 por ciento de la intención de voto, seguida muy de cerca por Carlos Torres Piña, abanderado de Morena, quien obtiene un 30 por ciento de la intención de voto, consolidándose como el perfil más competitivo de ese partido.

Los datos apuntan a que la brecha entre ambos punteros se ha venido cerrando de manera constante respecto al mes de junio, periodo en el que la candidatura independiente sostenía una ventaja de ocho puntos que hoy se reduce al margen de error estadístico. En contraste, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano se mantiene en márgenes minoritarios y sin variaciones significativas, acumulando de forma conjunta el 24 por ciento de la preferencia electoral.

Al interior de Morena, la contienda por la definición de la candidatura al gobierno del estado muestra una tendencia favorable para Carlos Torres Piña, quien ha ampliado su ventaja frente a sus compañeros de partido tanto en la población general como dentro del grupo de morenistas, según revelan los datos comparativos del sondeo.

En la medición abierta al total de los electores, Torres Piña registró un crecimiento de cinco puntos porcentuales en la preferencia (del 20% al 25%). En el segundo puesto se ubica Raúl Morón Orozco, quien avanzó dos puntos para situarse en un 17 por ciento en septiembre. Por su parte, Fabiola Alanís Sámano se mantuvo sin cambios con un 8 por ciento, mientras que Gladyz Butanda Macías reportó una variación de un punto, cerrando en 8 por ciento. El rubro de los ciudadanos indefinidos bajó del 50 al 42 por ciento, lo que indica un escenario donde el electorado general comienza a involucrarse en la decisión.

Al analizar el 23 por ciento de electores que se identifica con Morena, se confirma la ventaja de Carlos Torres Piña en las simpatías internas. El puntero de la medición ascendió del 33 por ciento registrado en junio al 37 por ciento en septiembre, ganando cuatro puntos en el trimestre. Su más cercano perseguidor, Raúl Morón Orozco, permaneció prácticamente estático en el segundo lugar al moverse del 27 al 28 por ciento. En el extremo opuesto, las aspirantes de la muestra experimentaron una ligera pérdida de terreno entre las bases de su partido: Fabiola Alanís Sámano cedió un punto para ubicarse en 9 por ciento, mientras que Gladys Butanda Macías retrocedió dos unidades, cerrando en 10 por ciento.