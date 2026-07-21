Presidente electo de Colombia designa al empresario Mauricio Tobón como embajador para México

Mauricio Tobón, próximo embajador colombiano en México

A 17 días para que Abelardo de la Espriella asuma las riendas como presidente de Colombia, tras haber ganado la segunda vuelta de la elección el pasado 21 de junio, este martes como Jefe del Ejecutivo electo, anunció algunas designaciones de su equipo, entre los que destaca la del empresario Mauricio Tobón, que será el próximo embajador de Colombia en México

El anuncio fue realizado durante una reunión con autoridades del departamento de Antioquia y de Medellín, donde el presidente electo dio la bienvenida a quien será el representante diplomático de Colombia en territorio mexicano.

“Nuestro próximo embajador en México será un hijo de esta tierra, Mauricio Tobón, empresario y amigo. Bienvenido, embajador Tobón, al Gobierno del Tigre, al Gobierno de la Patria Milagro”, expresó De la Espriella al presentar al nuevo integrante de su gabinete.

Mauricio Tobón es economista por la Universidad EAFIT y cuenta con una especialidad en Ciencias Políticas. A lo largo de su trayectoria ha combinado responsabilidades en los sectores público y privado, además de participar en proyectos empresariales y en medios de comunicación.

Entre los cargos que ha desempeñado destacan su paso como concejal de Medellín, director del Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), donde impulsó proyectos relacionados con infraestructura y desarrollo económico durante la administración departamental de Luis Pérez Gutiérrez.

En el terreno político también ha buscado la gubernatura de Antioquia en dos ocasiones, en 2019 y 2023. Durante ambas campañas promovió propuestas enfocadas en el desarrollo regional, el fortalecimiento económico y una mayor descentralización mediante su iniciativa denominada “Antioquia Federal”.

Durante el mismo acto, Abelardo de la Espriella anunció que el geólogo David Santiago Tamayo Roldán será el próximo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), institución encargada de coordinar la prevención y atención de emergencias en Colombia.

El presidente electo aseguró que Tamayo tendrá la misión de recuperar la credibilidad de la dependencia, la cual enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira, un caso que derivó en procesos judiciales contra altos funcionarios y que alcanzó a distintos actores políticos del país.

La designación de Mauricio Tobón se da en el momento de la salida del anterior gobierno de Gustavo Petro, quien mantuvo una relación cercana con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien compartió una agenda de cooperación en distintos temas regionales.