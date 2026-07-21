¿Qué es San Miguel Comparte? la iniciativa que busca convertir a San Miguel de Allende en la primera capital gastronómica con conciencia de México

En San Miguel de Allende, la gastronomía es uno de los grandes atractivos para los visitantes nacionales e internacionales. Sin embargo, detrás de esa riqueza culinaria también existe un reto importante: la inseguridad alimentaria que enfrentan cientos de familias en comunidades rurales. Para atender esta realidad nació San Miguel Comparte, una iniciativa que busca demostrar que la buena cocina también puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social.

Impulsado por el Banco de Alimentos de San Miguel de Allende (BASMA), este proyecto pretende reunir a restaurantes, hoteles, empresarios, residentes y turistas bajo un mismo objetivo: que la solidaridad sea permanente en el desarrollo gastronómico del municipio.

¿Qué es San Miguel Comparte y cómo funciona?

El eje central del proyecto es el Distintivo BASMA “San Miguel Comparte”, un reconocimiento dirigido a los establecimientos que incorporan la responsabilidad social como parte de sus actividades y servicio.

Más allá de distinguir la calidad de su oferta gastronómica, el distintivo reconoce a los negocios que participan activamente en la donación y rescate de alimentos, evitando que productos en buen estado terminen como desperdicio y permitiendo que lleguen a personas que realmente los necesitan.

La iniciativa también busca fortalecer una red de colaboración entre distintos sectores económicos para generar beneficios tanto sociales como ambientales.

La realidad alimentaria que enfrenta San Miguel de Allende

Aunque San Miguel de Allende es reconocido como uno de los destinos turísticos más importantes del país, existen comunidades cercanas donde el acceso constante a alimentos nutritivos continúa siendo un desafío.

De acuerdo con estimaciones basadas en indicadores nacionales y organizaciones sociales, más del 30% de la población que habita en zonas rurales del municipio enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria, situación que impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias.

Ante este panorama, la labor del Banco de Alimentos San Miguel de Allende cobra una relevancia especial al rescatar alimentos aptos para el consumo que, de otra forma, serían desperdiciados.

BASMA apuesta por reducir el desperdicio y fortalecer a las comunidades

Actualmente, BASMA brinda apoyo a cientos de personas cada mes mediante el rescate y distribución de alimentos. Su trabajo genera beneficios que van mucho más allá de la asistencia alimentaria, ya que también promueve un modelo de aprovechamiento responsable de recursos.

Entre los principales impactos destacan:

Menor desperdicio de alimentos

El rescate de productos en buen estado ayuda a disminuir la cantidad de alimentos que terminan desechados, especialmente dentro del sector restaurantero.

Mejor alimentación para comunidades vulnerables

Los alimentos recuperados llegan a familias que enfrentan dificultades para acceder a una dieta suficiente y nutritiva, principalmente en comunidades rurales.

Empresas con mayor compromiso social

El distintivo impulsa que restaurantes, hoteles y empresas integren la responsabilidad social empresarial como parte de su identidad.

Una red de colaboración local

El proyecto conecta a productores, empresarios, consumidores y organizaciones sociales para generar un impacto positivo en todo el municipio.

La gastronomía como herramienta que transforma vidas

Para los impulsores de San Miguel Comparte, el verdadero éxito gastronómico no debe medirse únicamente por la calidad de los platillos o el reconocimiento turístico, sino también por la capacidad de generar bienestar colectivo.

La campaña invita a que más establecimientos se sumen al Distintivo BASMA, convencidos de que cada alimento rescatado puede representar una oportunidad para mejorar la vida de una familia.

La meta es consolidar a San Miguel de Allende como la primera capital gastronómica con conciencia de México, donde la excelencia culinaria vaya de la mano con el compromiso social y el combate al desperdicio de alimentos.